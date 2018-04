VIDEO. A Wambrechies, on pleure Angélique, «une petite fille souriante et déterminée»

Les grilles du parc ont été recouvertes de roses en hommage à la petite Angélique. — M.Libert / 20 Minutes

Angélique Six a été retrouvée morte, dimanche matin, à Quesnoy-sur-Deûle.

Le suspect habitait le même quartier que sa victime, à Wambrechies.

Ce dernier avait été condamné, en 1996, à 9 ans de prison pour viol sur mineure.

Tôt, dimanche matin, Angélique Six, 13 ans, a été retrouvée morte à Quesnoy-sur-Deûle, dans le Nord. Placé en garde à vue, un habitant de Wambrechies, commune où résidait la fillette, a reconnu les faits. La population de cette petite ville, très mobilisée depuis la disparition de l’adolescente, mercredi, est sous le choc. Une stupeur démultipliée par le profil du mis en cause.

Wambrechies est une petite commune cossue située dans la banlieue nord de Lille. Une ville « plutôt calme, à part quelques vols de temps en temps », assure à 20 Minutes une habitante. En ce dimanche pluvieux d’avril, les rues sont désertes et les boutiques fermées. Sauf aux abords d’un petit parc planté au milieu du quartier Agrippin. C’est à cet endroit qu’ Angélique a été vue pour la dernière fois en vie, mercredi.

« On a peur pour nos enfants »

Sur les grilles, de nombreuses roses ont été déposées depuis l’annonce du drame, dimanche matin. Le ballet des personnes venues se recueillir est incessant. « Ce qui est arrivé est dramatique, on a peur pour nos enfants », assure Laetitia qui habite dans le quartier.

Un couple repart après avoir déposé une rose blanche : « J’habite Gruson, mais quand j’ai appris la triste nouvelle, j’ai tenu à venir, explique Cindy. J’ai deux enfants de 10 et 12 ans et c’est terminé, je ne les laisserai plus jamais seuls. »

Sous leur parapluie, Dominique et Colette pleurent la mort de leur nièce. « Angélique était une petite fille souriante et déterminée, mais elle était aussi méfiante, elle n’aurait pas suivi quelqu’un qu’elle ne connaissait pas », confie la tante de la fillette.

Condamné à 9 ans de prison pour viol sur mineur

En début d’après midi, des policiers effectuaient une perquisition au domicile du suspect, rue du général Leclerc. Une petite maison de deux étages située à quelques dizaines de mètres du parc où Angélique a disparu. « C’est une petite ville, tout le monde se connaît, au moins de vue. Jamais je n’aurais pensé qu’un tel individu ait pu vivre ici », déplore une riveraine.

Le mis en cause, inscrit au fichier des délinquants sexuels, avait su se faire oublier après sa condamnation, en 1996, pour des faits de viol avec arme sur mineure de 13 ans remontant à 1994. Selon Le Parisien, l’homme, actuellement en garde à vue, avait écopé d’une peine de 9 ans de prison et avait été libéré en 2000. Pour des faits de viol sur mineur de moins de 15 ans, la peine maximale encourue est de 20 années d’emprisonnement.

