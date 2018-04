Lille: Le festival Séries Mania commence, les animations aussi

L'Open museum Séries Mania au Palais des Beaux-Arts de Lille. — M.Libert / 20 Minutes

Le festival international consacré aux séries télé, Séries Mania, s’installe pour la première fois, à Lille.

Beaucoup d’animations sont proposées en marge de la compétition officielle dont l’ouverture a lieu, vendredi.

Parmi les événements aura lieu un marathon des comédies avec la présentation de huit séries, durant la nuit de lundi à mardi.

Premier épisode du feuilleton. Après huit éditions à Paris, le festival consacré aux séries télévisées, Séries Mania, s’installe, à partir de vendredi, à Lille, avec la cérémonie d’ouverture au Nouveau Siècle. En marge de la compétition auront lieu plusieurs événements un peu partout en ville. 20 Minutes en a sélectionné trois pour agrémenter le week-end prolongé du 1er mai.

5 bonnes raisons d'aller visiter #SeriesMania à Lille https://t.co/T40rx04i4s — Festival SériesMania (@FestSeriesMania) April 25, 2018

Bal au Tripostal. L’ancien centre de tri devenu espace culturel va accueillir le village du festival pendant neuf jours. L’occasion de découvrir une librairie « 100 % séries » et un espace de réalité virtuelle. Au programme, un escape game inspiré de l’univers de la série « The Walking Dead » ou encore des expositions, dont l’une dédiée à la série « Twin Peaks ». Mais pour commencer, un bal d’ouverture aura lieu, vendredi soir, de 19h30 à 3h. Dress code : un personnage de votre série favorite.

Art dans les séries. Dans la série Open Muséum, le Palais de Beaux Arts de Lille a mis en scène 22 étapes d'une exposition consacrée aux rapports entre les séries télévisées et l’art. Un parcours a été mis en place avec un écran vidéo qui diffuse un extrait d’une série, mis en perspective avec différentes œuvres appartenant aux collections du musée. On découvre ainsi le rapport entre « Twin Peaks » et la Vénus de Milo, par exemple.

Marathon des comédies. Toute une nuit pour découvrir huit séries, inédites en France pour la plupart. Dans la nuit de lundi à mardi, de 22 h à 6 h, le « Marathon comédies » va présenter gratuitement deux épisodes de feuilletons venus du monde entier : Finlande, Australie, Israël, Grande-Bretagne, Etats-Unis… La France sera représentée par « Future man », l’histoire d’un geek transporté dans un monde virtuel et « Vingt-cinq », le parcours d’un jeune homme de 25 ans, traumatisé par une rupture sentimentale.

