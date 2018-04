Nord: Nu, le septuagénaire se masturbait en haut d'un arbre

Une voiture de police. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Même Tarzan était plus habillé que lui. Dimanche, un habitant de Bruay-sur-l’Escaut, près de Valenciennes, dans le Nord, a été interpellé pour des faits d’exhibitionnisme ont révélé nos confrères de La Voix du Nord.

Tout nu dans l'arbre

Le mis en cause, âgé de 72 ans, s’adonnait à sa répréhensible activité dans un petit bois situé près de la rue Berthelot, à Bruay-sur-l’Escaut. Ce sont des promeneurs qui ont averti les services de police après avoir repéré le septuagénaire se masturbant, perché dans un arbre et dans le plus simple appareil.

Selon nos confrères, le mis en cause n’avait d’ailleurs pas changé de position ni d’accoutrement à l’arrivée des forces de l’ordre. L’individu a été interpellé et conduit en garde à vue. Il doit être jugé prochainement pour exhibition sexuelle devant le tribunal de Valenciennes.