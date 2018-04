Tourcoing: Une ancienne église accueille soirées et chambres d'hôtes

Vue d'architecte d'une des ailes de l'église. — FAR LAB

L’ancienne église Saint Louis, désacralisée, devient un lieu culturel.

Elle abrite désormais des chambres d’hôtes et accueille de nombreux évènements.

Le propriétaire du site, à l’origine de la reconversion, a un projet similaire pour l’église Saint Gérard à Wattrelos.

Les églises ne sont pas faites que pour prier, on peut aussi y faire la fête ! C’est le postulat de Silvany Hoarau qui s’est lancé dans la métamorphose de l’église Saint Louis, à Tourcoing. Ce Compagnon charpentier couvreur a acheté l’ancien lieu de culte, désacralisé, en 2011.

A l’abandon depuis 2001 et au bord de l’effondrement, cette église de la fin 19e a été sauvée de la démolition. Après deux ans de négociations avec la ville, la bâtisse s’est offerte une seconde vie grâce au projet de Silvany Hoarau : « Comment transformer un clocher en péril en un phare économique et culturel. »

Un projet socioculturel

Les travaux colossaux ont été réalisés par une dizaine de jeunes sortis du système scolaire, chapeautés par des Compagnons du devoir. « On accueille les jeunes décrocheurs pour les aider à se construire par les valeurs du travail », explique le propriétaire du lieu.

L'église Saint Louis vue de l'extérieur - FAR LAB

Le phare de Tourcoing a déjà abrité plusieurs concerts, animations, fêtes privées et évènements. L’endroit a même séduit Décathlon. Le dernier événement vendredi soir, a été organisé par Lille CityCrunch, qui propose régulièrement des soirées insolites dans la métropole. « Je veux que les gens découvrent la magie du lieu », déclare Silvany Hoarau.

« On avait besoin de ce renouveau »

Sont ouverts en permanence, un café culturel ainsi que des chambres d’hôte, aménagées dans un design de lingot d’or au premier étage. D’autres chambres sont à prévoir, notamment une dans le clocher. « La réalité dépasse le rêve. Au début de l’aventure, je dormais dans ma tente, au milieu de la nef », se souvient le Compagnon.

« Cette reconversion permet au quartier de revivre. On avait besoin de ce renouveau. En plus, on a de très bons retours des personnes qui viennent ici », se réjouit Sarah, une habitante du quartier, et bénévole de l’association Les Sens du Lieu de l’église Saint Louis.

Toujours plus loin

Une ruche d’entreprises autour des métiers d’art verra le jour. Des artisans, comme un maroquinier, y exposeront leur travail. On pourra aussi y retrouver un cabinet d’architecte et de designer, un espace de co-working ou encore une salle destinée aux séminaires d’entreprises.

Aile de l'église qui accueillera des artisans. - FAR LAB

Avec l’association FAR LAB, qui recherche des solutions pour la rénovation d’anciens lieux culturels en péril, Silvany Hoarau a en tête la reconversion de l’église Saint Gérard, à Wattrelos, qu’il a d’ailleurs déjà achetée.