Dimanche, deux Afghans et une jeune française ont été mis en examen à Boulogne-sur-Mer pour « tentative de meurtre » et « complicité de tentative de meurtre ». La justice les soupçonne d’être impliqués dans une rixe au cours de laquelle quatre migrants avaient été blessés par balle, en novembre dernier, à Calais, a-t-on appris lundi d’une source proche de l’enquête.

Le 25 novembre, en début de soirée, une rixe avait opposé une cinquantaine de migrants d’origine afghane près des locaux du Secours catholique à Calais. Des coups de feu avaient été tirés et cinq migrants avaient été blessés, dont quatre par balle, sans que leur pronostic vital ne soit engagé.

A l’issue de quelques mois d’enquête, la Police judiciaire (PJ) de Lille, saisie par le parquet de Boulogne-sur-Mer, a interpellé, vendredi à Lille et à Saint-Omer, trois Afghans et une jeune française.

Une stagiaire d'une association

Parmi les personnes arrêtées, deux Afghans de 22 et 26 ans ont été et mis en examen pour « tentative de meurtre » et écroués. La jeune femme, une Française de 22 ans, était stagiaire dans une association d’aide aux migrants active à Calais au moment des faits. Cette dernière a été mise en examen pour « complicité de tentative de meurtre » et placée sous contrôle judiciaire.

« L’enquête a établi qu’elle leur avait porté assistance en transportant ces Afghans », a affirmé une source proche du dossier, ajoutant que les investigations avaient démontré « qu’il s’agissait d’un litige entre Afghans lié au business de passeurs de migrants ».

M.L. avec AFP