Nord: Une émission de télé anglaise restaure la voiture d'un ancien résistant

Roger, 94 ans, est le dernier résistant en vie dans les Hauts-de-France.

Sa famille a contacté Car SOS pour que l’émission restaure sa vieille Citroën DS.

D’épave, la voiture a retrouvé une seconde jeunesse.

Oh my god. L’émission de télévision britannique, Car SOS, diffusée sur la chaîne National Geographic, a posé ses caméras à Prouvy, dans le nord de la France, en janvier dernier. Spécialisée dans la restauration de voitures de collection, l’équipe s’est penchée sur le cas d’une Citroën DS appartenant à Roger, le dernier résistant de la seconde guerre mondiale encore vivant dans la région. Son histoire sera diffusée, mardi soir.

Ce sont, entre autres, le fils et le petit-fils de Roger, Serge et Tristan, qui ont contacté Car SOS. Et parmi les centaines de demandes reçues pour la première émission de la série spéciale Europe, la production a retenu celle des nordistes. Car l’histoire de cet homme de 94 ans et de sa vieille DS n’est pas banale.

Dernier résistant de la région

Pendant la seconde Guerre mondiale, Roger a fait partie de la résistance. Sa famille explique qu’il était notamment chargé de saboter les ponts et les lignes de chemin de fer pour perturber l’approvisionnement des troupes allemandes.

Après la guerre, Roger est retourné à la vie civile, exerçant la profession de vendeur de café itinérant. C’est à ce moment qu’il est tombé amoureux des voitures. La DS est entrée dans la famille de Roger il y a environ un demi-siècle. Après des années de bons et loyaux services, elle a rendu l’âme dans les années 1980.

Car SOS a restauré la vieille Citroën DS de Roger. - Fox

A l’époque, Roger a tenté de la restaurer lui-même, mais il a dû abandonner pour s’occuper de sa femme atteinte d’un cancer. Après le décès de son épouse, c’est son état de santé à lui qui l’a empêché de terminer sa tâche. La Citroën a ainsi été oubliée dans un garage pendant plusieurs décennies.

Une véritable épave

Malgré l’état délabré de la DS, les deux stars de l’émission, Tim Shaw et Fuzz Townshend se sont montrés plutôt enthousiastes. Il manquait des pièces, dont les ailes avant, l’échappement, le radiateur. L’intérieur était ravagé et la rouille avait rongé de nombreuses parties de la voiture. Sans parler du moteur, complètement grippé.

Car SOS a restauré la vieille Citroën DS de Roger. - Fox

Prétextant que la voiture allait participer à un film sur les voitures françaises, l’équipe a embarqué l’épave jusqu’à son atelier en Angleterre. Après plusieurs semaines de travail acharné, Car SOS a rendu sa voiture à Roger sans doute plus belle qu’elle ne l’était à sa sortie d’usine. Et malgré ses 94 ans, c’est Roger qui a tenu à tester lui-même sa nouvelle-vieille voiture. Cet épisode sera diffusé, mardi, à 20h40 sur National Geographic.