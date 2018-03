La mini arena construite à Lille-Sud par SMC2. — SMC2

C’est toujours meilleur quand c’est gratuit. Jeudi prochain, un terrain couvert multisports flambant neuf va être inauguré dans le quartier de Lille-Sud. Cadeau de la firme américaine Coca-cola et de la Fédération française de football (FFF), il n’aura pas coûté un euro à la ville. Explications.

Tout le monde se souvient que l’UEFA Euro 2016 s’est tenu en France. Et les Lillois n’auront sans doute pas oublié que Lille était une ville hôte de la compétition. C’est dans ce cadre que le fabricant de la célèbre boisson gazeuse avait organisé le challenge « Move my city », remporté par Lille. Et le premier prix était… une mini arena multisports.

Des écrans connectés

Deux ans plus tard, le projet est devenu concret puisque la construction de l’équipement est désormais terminée. Il s’agit d’un terrain synthétique couvert, mais ouvert sur les côtés, avec des marquages pour la pratique du football ou du basket-ball. Des écrans connectés vont permettre « aux usagers d’accéder à l’ensemble des services digitaux et à des séquences sportives et pédagogiques construites par la FFF et la ville de Lille ».

La structure a été conçue par la société lyonnaise SMC2 et financée à 60 % par Coca-cola, le reste ayant été apporté par la FFF et le Centre National pour le Développement du Sport. Le budget n’a cependant pas été communiqué.