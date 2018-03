Absentéisme: Les élus de Tourcoing semblent bouder la Métropole de Lille

Gérald Darmanin (ici avec Martine Aubry) à la Métropole de Lille. Une image devenue très rare. — M.Libert/20 Minutes

La Métropole de Lille (MEL) a dévoilé, en début de semaine, les chiffres concernant le taux de présence des élus communautaires.

Ce sont des élus de Tourcoing qui sont les moins assidus aux conseils communautaires.

Le ministre Gérald Darmanin, toujours vice-président de la MEL, a été présent une fois depuis début 2017.

A la Métropole de Lille (MEL), la majorité des élus sont assidus lors des conseils communautaires*. C’est ce qui ressort des statistiques de l’open data de la MEL, mis en ligne en début de semaine, qui recensent les présences et les absences de ses 184 élus depuis fin 2016. Pourtant, certains conseillers communautaires font figure de mauvais élèves. Et, surprise, le quatuor de tête vient de Tourcoing.

Les champions de l’absentéisme sont Michel-François Delannoy, ancien maire (PS) de Tourcoing et Vincent Lannoo, son ancien premier adjoint. Sept absences lors des sept dernières plénières. Suivent Gérald Darmanin (six absences), le ministre de l’Action et des Comptes publics qui est toujours officiellement vice-président, et Didier Droart (cinq absences), l’actuel maire de Tourcoing récemment nommé chevalier de la Légion d’honneur dans l’ordre du Travail.

Un taux de présence de 88 %

Pour compléter ce quatuor, l’ancien maire (LR) de Roncq devenu député, Vincent Ledoux cumule aussi cinq absences. A noter que Martine Aubry, vice-présidente, a également été absente deux fois.

Mais si le taux de présence lors des conseils communautaires est de 88 %, il dégringole, en revanche, à 45 % concernant la régularité lors des commissions, selon les chiffres fournis par la MEL. C’est pourtant dans ces commissions que sont débattues les décisions qui doivent être votées en conseil.

Parmi ceux qui ne siègent jamais, on retrouve Vincent Ledoux et Vincent Lannoo. Tourcoing se fait encore remarquer avec l’adjointe (mais également vice-présidente du conseil départemental), Doriane Bécue et la conseillère municipale Zina Dahmani. Le maire de Willems et celui de Wervicq-sud brillent également par leur absence permanente.

A contrario, les maires de Mons-en-Barœul, d’Aubers, d’Illies ou encore de Fromelles ne manquent jamais à l’appel, comme une dizaine dautres élus. Rappelons que l’indemnité mensuelle des conseillers communautaires est de 1.083,78 euros.

*Les chiffres prennent en compte les cinq conseils communautaires de 2017 et ceux de décembre 2016 et février 2018.