«Pour Paris et Bruxelles, Lille n’est qu’une petite gare de province»

Des dizaines d’usagers du Thalys ont manifesté en gare de Lille-Europe.

Ils protestent contre l’arrêt de la desserte de Lille entre paris et Amsterdam.

Xavier Bertrand entend bien faire pression pour que Thalys revienne sur sa décision.

Lille, Lille, personne ne descend. Ce mardi matin, plusieurs dizaines d’usagers du Thalys ont manifesté en gare de Lille-Europe contre la suppression de la desserte de Lille sur la ligne Paris à Amsterdam. Des associations de voyageurs pointent du doigt le problème de la concurrence dans le secteur ferroviaire.

Dès 2019, les Thalys entre Paris et Bruxelles ne s’arrêteront donc plus à Lille. A ce jeu, ce sont les 400 Français qui se rendent chaque jour à Bruxelles et les 200 Belges qui débarquent quotidiennement à Lille pour travailler qui seront perdants. « Thalys fait ce qu’elle veut en prétextant que les trains ne sont pas remplis », s’insurge Gilles Laurent, président de l’Union des voyageurs du Nord.

Le problème d’une « concurrence sans régulation »

Pour Gérard Dupagny, président de l’association A fond de train, « on sait que le transport public n’est pas forcément rentable. Oui, l’argent est une question qui peut se poser, mais ce n’est pas l’essentiel. Là, tout est fait pour décourager les navetteurs. » Un impact sur les usagers qu’Arnaud Vanhelle, de l’association Train Life, met sur le dos d’une « concurrence entre les trois opérateurs sans régulation ».

« S’il faut que nous habitions tous à Paris, il faut le dire », s’insurge Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. Pour lui, la SNCF se « planque derrière Thalys » dont elle détient pourtant 75 % du capital. « Déjà, je veux savoir combien coûte cet arrêt à Lille avant qu’on me parle de rentabilité », déclare-t-il. « Je veux que Thalys revienne sur sa décision et nous avons un moyen pour mettre la pression », a-t-il ajouté.

« Pour Paris et Bruxelles, Lille est considérée comme une gare de province. Mais il y a du politique dans l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire », glisse Franck Dhersin, vice-président aux transports à la région. C’est peut-être là qu’il faut chercher le « moyen de pression » évoqué par Xavier Bertrand : dans la future attribution des lots des lignes de TER dans le cadre de l’ouverture du marché.