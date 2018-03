Les maires du Nord s'appellent Michel ou Alain et ils ont 64 ans

Illustration d'un panneau indiquant la mairie. — Gil Michel / SIPA

Le prénom qui revient le plus souvent chez les maires, du Nord, comme de France, est Michel.

La moyenne d’âge est de 64 ans dans le Nord.

Seules 16 % des maires sont des femmes.

Après l’air de la mère Michel, voilà l’ère du maire Michel. Un étudiant de Sciences Po Lille s’est penché sur les caractéristiques socio-démographiques des élus communaux. Dans le Nord, ils sont 646. Et le prénom qui revient le plus souvent, comme d’ailleurs dans toute la France, c’est Michel.

Pour gagner les élections municipales, mieux vaut donc s’appeler Michel ou Alain. Un maire sur dix dans le Nord (7 % en France) possède un de ses deux prénoms. Bernard complète le podium. A noter que le premier prénom féminin est Bernadette (4 occurences dans le Nord), montrant la sous-représentation des femmes dans cette élection locale. En effet, 84 % des maires sont des hommes. On retrouve à peu près le même taux en France.

Les femmes sous représentées

L’expérience semble aussi beaucoup jouer dans l’élection. En effet, la moyenne d’âge se situe à 64 ans. Un an de plus que la moyenne nationale alors que le département est l’un des plus jeunes de France. Le doyen, c’est le maire d’Esquerchin, village d’environ 900 habitants. René Ledieu fêtera en décembre ses 90 ans. Le benjamin se nomme Pierre Grinier. A 27 ans, il est à la tête de Quiévrechain, près de Valenciennes.

Enfin, sans surprise, plus de 40 % des maires sont des retraités. Dans le top 3, on trouve 102 retraités du privé, 65 de l’enseignement et 43 de la fonction publique. Les agriculteurs, qui sont les plus représentés en France, n’arrive qu’en 7e position dans le Nord. Normal, le département est aussi un des moins rural de France.