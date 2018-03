Alcooliques, consanguins, chelous. Les clichés des parisiens sur les ch'tis ont la vie dure

Le micro-trottoir de Monsieur Alex sur les Ch'tis. — Capture d'écran Facebook

Des propos qui ne sont pas sans rappeler une certaine banderole. Vendredi, le youtubeur lillois Monsieur Alex, alias Alexandre Sallio, a publié une vidéo dans laquelle il demande aux parisiens ce qu’ils pensent ces ch’tis. Les réponses des personnes interrogées sont terrifiantes. A tel point que l’auteur du micro-trottoir a reçu des menaces. Explications.

En trois jours, la vidéo de Monsieur Alex comptabilise déjà plus de 230.000 vues sur sa page Facebook. Tournée mi-janvier, sur le forum des Halles, à Paris, elle montre une dizaine de personnes en train de répondre à la question « qu’est-ce que vous pensez du Nord et des ch’tis ? ». L’auteur a par ailleurs assuré à 20 Minutes qu’il n’avait pas trié les réponses pour assurer le buzz.

« Consanguins » et « alcooliques »

« Je pense à des trucs bizarres, genre consanguins et tout », déclare le premier interviewé. « L’accent chelou un peu dégueulasse et l’addiction à la bière », poursuit un autre. « J’imagine que s’ils sont consanguins, ils sont alcooliques aussi », assure une jeune femme. « Ils sont toujours en deuil là-bas parce qu’il fait moche », renchérit une autre personne. Certains terminent même en souhaitant « bon courage » aux habitants du Nord.

Les réponses ont fait bondir les internautes, dont quelques-uns ont même contacté 20 Minutes à ce propos. Sur la page Facebook de Monsieur Alex, dans les commentaires sous la vidéo, les mots ne sont pas mâchés : « J’ai même reçu des menaces de mort de personnes qui pensaient que j’avais tourné ce film pour me moquer des ch’tis, assure Alexandre Sallio. Alors que je suis moi-même de Lille ».

Le Youtubeur a bien effectué une parenthèse parisienne de trois ans, « pour prendre des cours de théâtre », mais il est de nouveau lillois depuis septembre dernier. « J’ai fait cette vidéo justement pour dénoncer l’existence de ces clichés qui ont encore la vie dure à Paris ». Des clichés qui, selon lui, sont encore véhiculés « dans les films ou la téléréalité ».

« On a quand même trois Miss France »

« On est peut-être consanguins, alcooliques, gros et moches, mais on a quand même trois Miss France ! », a rétorqué Emeline sur Facebook. Les personnages célèbres originaires du Nord, c’est d’ailleurs le sujet d’une vidéo que Monsieur Alex va publier vendredi : « Aux mêmes personnes, je donne des noms de personnalités et ils doivent deviner de quelle région elles sont issues, explique-t-il. Entre Bernard Arnault, Charles de Gaulle ou Norman, la plupart ne se doutent pas qu’ils sont de chez nous », s’amuse le youtubeur.

Certains internautes demandent aussi à Monsieur Alex de réaliser le même micro-trottoir mais dans le Nord, sur les parisiens. « je ne veux pas que ça tourne au règlement de comptes. Je souhaite juste montrer que ces clichés sont absurdes, que nous ne sommes pas comme ça », martèle-t-il.