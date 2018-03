Lille: Davy Rodriguez, numéro 2 du FNJ, démissionne après une vidéo à connotation raciste

Davy Rodriguez aurait tenu des propos racistes à l'encontre du vigile d'un bar lillois. — J. Leicester / SIPA

Davy Rodriguez, numéro 2 du Front national de la jeunesse (FNJ) mis en cause pour des propos racistes qu'il semble tenir dans une vidéo, a annoncé lundi soir démissionner de ses «activités politiques». Visé par une plainte violences légères et insultes à caractère raciste, il aurait de toutes façons été «probablement exclu» du FN, a prévenu sa présidente, Marine Le Pen, lundi sur LCI.

Plus tôt dans la journée, un videur de la discothèque lilloise « La Plage » a déposé plainte pour insultes à caractère raciste et violences légères. Davy Rodriguez est accusé d’avoir traité l'employé d'«espèce de nègre de merde» dans une vidéo.

«Même si cette vidéo tronquée ne montre pas les incidents de la nuit, il est évident que rien ne saurait justifier de tels propos, si je les ai tenus, et qui sont à l'opposé de tout ce en quoi je crois», a tweeté Davy Rodriguez, qui avait fait l'objet dimanche d'une suspension du mouvement d'extrême droite. «Je suis horrifié des propos choquants qu'on m'y attribue et que je condamne fermement».

« Stop, t’es assistant parlementaire »

Dans cette vidéo non datée, mise en ligne samedi soir sur plusieurs comptes Twitter, on voit le numéro 2 du FNJ, visiblement agité à la sortie de l'établissement de lillois. Les personnes qui l’accompagnent tentent de l’apaiser, en faisant référence à la présidente du Front national : « Mais calme-toi, Davy, tu n’as aucun intérêt à t’énerver ! Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça ? ».

Une invective à laquelle Davy Rodriguez a rétorqué : « Rien à branler ». Sans fioriture donc. « Stop, t’es assistant parlementaire », lui rappelle ensuite un autre ami. Puis, le numéro 2 du FNJ semble prononcer : « Espèce de nègre de merde », à l’endroit d’une tierce personne.

Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés. — Davy Rodríguez (@DavyRodriiguez) March 11, 2018

« Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés », avait précédemment tweeté Davy Rodriguez. Interrogé par le site BuzzFeed, il affirmait que la vidéo était « un pur montage », en évoquant « une cabale politique ».

"Espèce de nègre de merde" : @DavyRodriiguez directeur adjoint du FNJ applique en direct l'invitation de Steve Bannon à ce que chacun exprime librement ses pulsions racistes. #CongresFN2018 pic.twitter.com/EgVk0O6aJt — Claire Underwood (@ParisPasRose) March 10, 2018

Dans son témoignage, recueilli par BuzzFeed, le videur agressé assure que d’autres insultes à caractère raciste ont été prononcées à son encontre : « singe », « rentre chez toi l’Africain », « tu n’as rien à foutre ici là ». Sur sa page Facebook, l’établissement a aussi assuré tout son soutien à son vigile.

La Ligue contre le racisme et l’antisémitisme (Licra) a par ailleurs annoncé, lundi, dans un communiqué vouloir saisir la justice pour que « l’auteur de cette injure à caractère racial connaisse une sanction exemplaire ». « Les propos audibles dans cette vidéo, ''espèce de nègre de merde'', sont racistes et doivent appeler une condamnation ferme de la justice, » a estimé la Licra.