Tourcoing: Une grenade découverte dans le jardin d'une crèche

Les service de déminage a pris en charge la grenade retrouvée dans le jardin de la crèche (illustration). — M.Libert/20 Minutes

La trouvaille est inquiétante. Lundi matin, une grenade fumigène de type militaire a été découverte dans le jardin de la maison d’assistantes maternelles Les p’tits explorateurs, à Tourcoing. L’objet a été pris en charge pas les services de déminage a-t-on appris, mardi, auprès des pompiers.

Peu après l’ouverture de la crèche, vers 9h45, le personnel de l’établissement a requis l’assistance des pompiers après avoir remarqué cet objet ressemblant à une grenade qui avait vraisemblablement été jeté dans le jardin.

Enfants et personnels mis à l’abri

Plusieurs véhicules de secours et sept pompiers se sont rapidement transportés sur les lieux ainsi que des forces de police. Le personnel de la maison d’assistantes maternelles et les enfants qui s’y trouvaient ont été mis à l’abri et les services de déminage ont été prévenus.

Ce sont ces derniers qui ont pris en charge l’objet, qui s’est avéré être effectivement une grenade fumigène militaire. Si ce type d’engin n’est pas explosif comme les grenades offensives ou de désencerclement, il n’en reste par moins dangereux par les brûlures importantes qu’il peut causer. Après l’intervention des démineurs, les activités de la crèche ont pu reprendre normalement.