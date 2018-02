Dunkerque: De la Louisiane au carnaval de Dunkerque sur un simple coup de tête

Adelin (au centre) entouré de carnavaleux à Dunkerque — F.Launay/20 Minutes

Bals, chapelles, bandes : il y a encore deux jours Adelin Lynch ignorait tout de ce vocabulaire typique du carnaval de Dunkerque. Dans son appartement parisien, l’étudiante de 21 ans, débarquée l’été dernier de Louisiane pour suivre des études de cinéma dans la capitale, se lamentait en voyant les photos de ses amis défiler sur les réseaux sociaux.

Elle a découvert l’existence du carnaval il y a deux jours

« En Louisiane, on fête énormément Mardi Gras. Et samedi soir, j’avais vraiment le mal du pays. Je regardais les photos de mes amis et de ma famille en train de faire la fête et d’avoir du bon temps. Du coup, je me suis dit qu’il fallait absolument que je trouve quelque chose de similaire pour aller mieux ». Ni une, ni deux, la jeune femme commence à surfer sur le Web et finit par tomber sur des articles mentionnant le carnaval de Dunkerque.

Elle saute dans le premier train pour Dunkerque dimanche matin

Gros coup de bol, on est à la veille du début des Trois Joyeuses, l’un des moments forts de cette grande fête nordiste qui dure deux mois. Pas le temps de se poser de questions, Adelin monte dans le premier train pour Dunkerque dimanche matin sans rien connaître de la ville et du carnaval.

« J’ai juste reconnu le nom de la ville grâce au récent film de Christopher Nolan et les photos m’ont plu. Vu que les gens avaient l’air sympas et que j’avais envie de vivre une telle expérience, je n’ai pas hésité », confie Adelin.

Un lancer de harengs mouvementé

Et l’Américaine n’a vraiment pas été déçue du voyage. « On ressent beaucoup de joie et de bonheur chez les gens qui sont juste heureux d’être en vie. C’est super-enrichissant et c’est exactement ce dont j’avais besoin. Et j’ai été surprise des similitudes qui existaient entre ce Carnaval et le Mardi-Gras qu’on fête en Louisiane ». Seul bémol, l’enfer vécu dimanche après-midi lors du lancer de harengs.

« Tous les commentaires disaient qu’il ne fallait surtout pas rater ça mais que c’était dangereux. Je n’y croyais pas mais les gens ne plaisantaient pas. J’ai été poussée au sol à cause de gens qui voulaient attraper du poisson. Mais ça reste une super expérience », sourit Adelin, émerveillée par ce qu’elle a vu pendant deux jours. Aucun doute : Le carnaval s’est trouvé une nouvelle ambassadrice de l’autre côté de l’Atlantique…