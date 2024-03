Le pôle cold case a deux ans, de vraies avancées mais d’immenses défis

Au premier étage du tribunal judiciaire de Nanterre, une petite porte sécurisée débouche sur un étroit couloir sans charme. À droite, l’enfilade d’armoires semble trop étroite pour avaler tous les dossiers. Des cartons sont posés çà et là. À gauche, une enfilade de bureaux plus ou moins lumineux. C’est ici que le pôle « cold case », créé il y a tout juste deux ans, a posé ses valises. Le plus ancien dossier remonte à 1972, la disparition d’une famille entière le soir de Noël en Vendée. Quelques affaires ont à peine plus de cinq ans. Mais le travail reste le même : tenter d’élucider ces mystères.

Un véritable « travail de fourmi », a estimé ce jeudi le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, annonçant l’arrivée d’un quatrième cabinet d’instruction l’année prochaine, d’un contractuel et d’un magistrat du parquet. « Dire aux familles "on travaille encore", même si on n’a pas l’assurance absolue de trouver, c’est déjà un espoir », a-t-il estimé lors d’un court point presse.

385 procédures identifiées

Il faut dire que la tâche est immense. Reprendre les affaires classées, celles qui piétinent depuis des années, celles dont on craint qu’elles soient le fait d’un criminel en série et les analyser. 85 procédures ont été identifiées par le pôle depuis sa création. Pour chacune, il faut relire chaque PV, analyser chaque piste, identifier les failles. « On doit à chaque fois se demander quelle plus-value peut apporter le pôle », insiste Pascal Prache, le procureur de la République de Nanterre. Les affaires dans lesquelles les investigations progressent, celles dans lesquelles un suspect a été identifié mais est en fuite, sont généralement écartées. A l’inverse, des faits avec une dimension « sérielle » ou internationale vont retenir l’attention.

La sélection est rude : 105 dossiers ont finalement été retenus jusqu’à présent, parmi lesquels 17 sont au stade de l’enquête préliminaire. Dans les trois quarts d’entre elles, les victimes sont des femmes et dans un dossier sur quatre, des enfants. Parmi les cas emblématiques : le mystère de Chevaline, la disparition au Japon de Tiphaine Véron mais également des affaires dont on cherche à savoir si elles sont rattachées à des tueurs en série, à l’instar de Michel Fourniret.

Une trentaine d’affaires par juge d’instruction

Les magistrats le savent, la « non-sélection » est difficile à avaler pour les proches des victimes aux attentes « parfois démesurées ». « Parfois, on ne leur dit même pas que les dossiers sont refusés, les familles ne savent pas », s’est ému mardi Me Didier Seban. Entouré de familles de victimes, cet avocat spécialisé dans les cold cases, fervent défenseur de la création de ce pôle, déplore le manque de moyens. « On a l’impression que c’est un puits sans fond, ces meurtres, et qu’on écope à la petite cuillère. »

Mais ce tri drastique permet à chacune des trois juges d’instruction de n’avoir « qu' » une trentaine de dossiers. Un luxe. A Nanterre, un juge d’instruction en a, en moyenne, quatre fois plus. « L’objectif est de préserver la capacité d’enquête au sein du pôle, que chaque juge d’instruction ait du temps à consacrer à chaque dossier », insiste le procureur. Car chaque procédure est reprise du début : réexamen des scellés selon des techniques de plus en plus performantes, analyse croisée pour identifier de nouvelles pistes, reconstitution numérique des scènes de crimes, travail sur l’ADN…

« On ne pourra jamais être à la hauteur des attentes »

Et les résultats sont là : sur les 77 affaires actuellement instruites, sept ont connu des développements non négligeables l’an dernier. Cinq d’entre elles ont abouti à des mises en examen. La dernière en date remonte à janvier : un homme soupçonné d’avoir tué en 2008 Caroline Marcel, alors qu’elle faisait son jogging, a été interpellé. Dans une sixième affaire, un suspect a été identifié mais celui-ci est décédé. Enfin, le pôle a connu son premier procès retentissant – celui de Monique Olivier – à la fin de l’année dernière. « Presque 10 %, ce n’est pas rien même si cela ne pourra jamais être à la hauteur des attentes », a commenté le président du tribunal judiciaire, Benjamin Deparis.

En parallèle, les trois juges d’instruction mènent un travail unique en son genre : reconstituer des parcours criminels. Douze sont en cours d’élaboration. Michel Fourniret et Monique Olivier, Nordahl Lelandais, Francis Heaulme… Le principe est simple : éplucher la vie et non pas les faits pour pouvoir les croiser avec d’autres affaires. Où a-t-il vécu, travaillé, où partait-il en vacances, qui fréquentait-il… Autant d’éléments qui seront ensuite recoupés avec des faits non élucidés. « On prend le contre-pied de ce qu’on fait dans une procédure classique, précise le procureur. Habituellement, on part d’un fait et on bâtit une procédure autour de celui-ci (…) Là, il s’agit d’éclairer la commission de faits autour de sa personnalité. »

Mémoire criminelle

Malgré ce bilan que tous jugent encourageant, un point inquiète particulièrement tant les familles des victimes que les professionnels : la perte de la mémoire criminelle. Le terme est un peu jargonnant mais le constat est simple : dans les années 2010, le logiciel employé au sein des tribunaux a progressivement été remplacé par un autre.

Or, les anciens serveurs sont désormais obsolètes, rendant les dossiers classés avant cette date difficilement accessibles. Quant aux procédures papiers, sans numéro de dossier, difficile de s’y retrouver. Ce jeudi, le ministre a annoncé un « groupe de travail » ministériel sur la question.