Julien Bayou visé par une plainte de son ex-compagne pour harcèlement moral

La situation est maintenant entre les mains de la justice. Anaïs Leleux, l’ex-compagne de Julien Bayou, a annoncé hier avoir porté plainte contre lui pour « harcèlement moral » et « abus frauduleux de l’état de faiblesse ». Cette décision survient un peu plus d’un mois après la clôture de la commission d’enquête interne menée par le groupe écologiste à ce sujet et la fin de mise en retrait du député.

L’ancienne adhérente d’EELV, qui fut la compagne de Julien Bayou, député de Paris et ancien secrétaire national du parti, de 2017 à 2021, a également porté plainte contre X pour « non-assistance à personne en danger ».

Mettre chacun face à leurs responsabilités

C’est pour pointer du doigt la responsabilité des militants et cadres du parti EELV qui étaient « non seulement au courant de ces agissements, mais [qui] n’ont pas réagi », précise la jeune femme aux journalistes des Jours. « Porter plainte contre X est un moyen de m’assurer que tous ceux qui ont contribué à me violenter psychologiquement pour le défendre seront entendus par la justice et mis face à leurs responsabilités », complète-t-elle.

Et même si elle avait livré un premier témoignage à l’été 2022, sous la forme d’un mail de détresse, juste avant de commettre une tentative de suicide, elle estime insuffisante l’investigation interne réalisée par la cellule d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles d’EELV. « Il y a quelque chose de pas réglé et ma vérité n’a pas été dite », affirme Anaïs Leleux.

A la suite de l’ouverture de cette enquête, le député, présumé innocent, avait ensuite quitté la coprésidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale avant de se mettre en retrait de ses fonctions à la tête du parti. En février 2023, la cellule d’EELV a clos l’enquête, faute d’avoir pu entendre la plaignante, et alors que "personne d’autre n’a saisi la cellule", avait déclaré le parti, signant, moins d’une semaine après, la fin de sa mise en retrait.