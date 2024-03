Frédéric Péchier, ex-anesthésiste à Besançon, est soupçonné de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, entre 2008 et 2017 à Besançon. Depuis, il n’a eu de cesse de clamer son innocence et de multiplier les recours, alors qu’un procès en assise se profile.

De quoi est-il soupçonné ?

Frédéric Péchier, 51 ans, est soupçonné d’avoir pollué, entre 2008 et 2017, les poches de perfusion de patients à la Clinique Saint-Vincent et à la Polyclinique de Besançon pour provoquer des arrêts cardiaques. Le but présumé : pouvoir démontrer ses talents de réanimateur, mais aussi discréditer des collègues avec lesquels il était en conflit.

Vers un procès attendu

Fin février, le juge chargé de l’enquête a terminé d’instruire le dossier sur l’ex-anesthésiste. Les investigations terminées, le procureur de la République aura trois mois pour rendre ses réquisitions. Ensuite le juge pourra rendre son ordonnance et décider soit d’un non-lieu, soit d’un renvoi total ou partiel devant la cour d’assises. Le renvoi devant la cour d’assises est demandé tant par les parties civiles que par Frédéric Péchier lui-même. Même s’il encourt la réclusion à perpétuité, l’ancien anesthésiste a confié ce mardi à RTL vouloir un procès, la seule façon pour lui de pouvoir « sortir de là, définitivement blanchi ».

Il compte sur le fait « qu’il y ait quelque chose qui montre par A + B qu’il n’y a pas d’empoisonnement, que je ne suis pas la personne qui est décrite dans cette instruction ». Pour sa défense, il explique notamment : « Dans deux cas, je pense que, c’est ma théorie, je pourrais médicalement expliquer que cette pollution a eu lieu après l’intervention (…) Le dernier cas, la pollution a eu lieu je ne sais pas quand. Et si c’était moi le pollueur, il est évident que j’aurais fait moi-même le diagnostic rapidement. »

Une lettre anonyme en sa faveur

Pour la première fois, l’ancien anesthésiste évoque également à nos confrères de RTL une lettre anonyme, versée au dossier d’instruction. Une lettre qui pourrait, d’après l’un de ses avocats, Me Randall Schwerdorffer, relancer l’enquête. Il s’agit d’une lettre manuscrite de deux pages, écrites en majuscules et envoyée fin janvier 2021.

Envoyée à la police judiciaire qui a dressé un procès-verbal quelques jours plus tard, elle a été mise sous scellés. L’autrice n’a jamais été identifiée, mais elle se présente dans la lettre comme « une dame qui faisait du rangement dans une salle dédiée ». Elle aurait vu un homme et une femme se féliciter d’un « bon fonctionnement » pour discréditer et se débarrasser de Frédéric Péchier. Ayant écrit qu’elle avait peur de se dévoiler, l’accusé invite cette mystérieuse personne à se manifester maintenant. Cette lettre primordiale « pourrait changer ma vie », confie-t-il. Me Randall Schwerdorffer a d’ailleurs assuré à nos confrères que cette personne pourrait témoigner sous X, lui demandant d’écrire à son cabinet directement.