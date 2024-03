Pourquoi le procureur veut que Palmade soit jugé pour homicide involontaire

Derrière les drames humains se cachent souvent des questions de droit complexes. Et l’affaire Palmade ne déroge pas à cette règle. Lundi, le procureur de la République de Melun a réclamé un procès pour « homicide et blessures involontaires aggravés » à l’encontre du comédien de 55 ans.

Il y a un peu plus d’un an, le 10 février 2023, Pierre Palmade a provoqué un grave accident en prenant le volant après avoir consommé de l’alcool et un cocktail de drogues diverses. Le bilan est lourd : trois blessés graves, parmi lesquels une femme enceinte de six mois. Malgré une intervention rapide des services de secours, le fœtus est mort in utero. Et c’est sur ce point que l’analyse du magistrat est inédite.

Un fœtus « indiscutablement viable » avant l’accident

Contre toute attente, le procureur de la République a retenu la qualification d’homicide involontaire après la mort du fœtus. Une décision qui va à l’encontre de la jurisprudence : selon plusieurs arrêts de la Cour de cassation – la plus haute juridiction française – la mort d’un fœtus ne peut être qualifiée d’homicide. Même si celui-ci était viable au moment du décès, même si le terme était proche. En clair, tant qu’un enfant n’est pas né, il ne peut être considéré comme un être humain à part entière.

Dans ses conclusions, le ministère public concède ce point mais rappelle que, selon l’expertise, l’accident a causé la mort du fœtus. Le lien de causalité est direct. Sans cela, il était « indiscutablement viable », insiste le procureur. L’accident s’est produit alors que la mère était dans sa 27e semaine aménorrhée, le fœtus pesait près d’un kilo.

« Profondes divergences en jurisprudence »

Selon le parquet, ce débat mérite d’être tranché devant un tribunal. « Les poursuites exercées du chef d’homicide involontaire sur le fœtus lui-même ont été au cœur de profondes divergences en jurisprudence », insiste le magistrat. Certaines décisions de justice sont, en effet, allées à l’encontre de la jurisprudence énoncée par la Cour de cassation. A Nîmes, par exemple, il y a une dizaine d’années, un homme a été condamné pour homicide involontaire après avoir renversé une piétonne enceinte. Quelques années auparavant, c’était un tribunal de l’Ain qui avait rendu un jugement similaire.

Désormais, la question est dans les mains de la juge d’instruction. Si le délit d’homicide involontaire est retenu, Pierre Palmade encourt jusqu’à dix ans de prison. Si ce n’est pas le cas, le comédien risque sept ans de prison.