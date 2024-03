Jugé à Saintes pour avoir violé la femme du dealer qui lui doit de l’argent

Il est jugé jusqu’à mardi devant la cour criminelle départementale de Charente-Maritime, à Saintes. Un trafiquant de drogue est accusé d’avoir violé, sous la menace d’une arme, la compagne d’un dealeur parce qu’il lui devait de l’argent.

Le 23 mai 2021 à l’aube, selon l’accusation, cet homme de 41 ans s’était rendu à Jonzac (Charente-Maritime) pour tenter de récupérer une somme de 7.000 euros auprès de son débiteur dans le cadre d’un trafic de cocaïne et d’héroïne. Faute de l’avoir trouvé chez lui, il était allé frapper à la porte du domicile de la compagne, mais l’intéressé avait pris la fuite en caleçon chez un voisin, laissant la jeune femme seule derrière lui, d’après la procédure d’enquête.

« Je lui ai dit qu’on était quitte »

Celle-ci avait fait entrer le visiteur, qui lui demandait d’appeler son compagnon au téléphone pour le faire revenir. Faute de réponse, l’accusé ordonnait alors à la victime de se déshabiller et la filmait, nue, avant de la violer sous la menace d’une arme de poing, selon la plaignante.

Pour régler la dette en question ? « Je lui ai dit qu’on était quitte », a admis le mis en cause durant la procédure judiciaire, d’après l’acte d’accusation. Des analyses d’ADN et des expertises téléphoniques ont permis aux gendarmes de le retrouver et de l’interpeller. Incarcéré depuis juillet 2021, il comparaît détenu et encourt vingt ans de réclusion.

Il ne sera pas seul dans le box des accusés, puisqu’un autre homme, âgé de 43 ans, l’accompagnait cette nuit-là. Lui sera jugé pour « tentative de vol » pour avoir fouillé la maison du débiteur, en quête d’argent, avant de se rendre chez sa compagne.

Le verdict est attendu mardi.