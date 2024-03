Prison avec sursis requise pour de la vente et des injections de botox

«Vous êtes professeure d’anglais. À quel titre faites-vous des injections à vos proches ? », s’est interrogée jeudi la procureure Nathalie Mathieu, fustigeant un trafic « très lucratif ». Dix-huit mois de prison avec sursis ont été requis à l’encontre d’une Franco-Marocaine de 42 ans, qui comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour « importation illicite de médicament », notamment du botox, et « mise en danger de la vie d’autrui ».

Elle est soupçonnée d’avoir créé une boutique sur Internet nommée « Bizouka », son pseudonyme, où elle vendait depuis 2019 des produits de beauté ayant selon l’accusation « le caractère de médicament », importés de Corée du Sud, de Chine ou des Etats-Unis. Enseignante en lycée, alors en congé longue durée, elle a également reconnu des injections d’acide hyaluronique sur des proches et des clientes à l’aide de « stylos » à air comprimé.

« J’ai l’impression d’avoir été dans un trou noir »

Le parquet a aussi requis une obligation de soins et de travail, ainsi qu’une amende douanière de 60.700 euros correspondant à la valeur des produits interdits importés. Pour son conjoint, un Sénégalais de 43 ans poursuivi pour complicité, le ministère public a requis dix mois de prison avec sursis.

« Je regrette sincèrement », a déclaré la prévenue, disant s’être « perdue dans ce délire ». « Je m’en veux énormément d’avoir pu mettre la vie de personnes en danger », a-t-elle assuré, la voix brisée. « J’ai l’impression d’avoir été dans un trou noir (…), d’avoir pris des décisions débiles et malheureuses. »

« On n’est pas devant une multinationale »

Au total, le chiffre d’affaires cumulé de cette boutique, non déclaré aux autorités, a représenté près de 400.000 euros en trois ans, avec plus d’une centaine de clients.

Me Sophie Benayoun, avocate des deux prévenus, a néanmoins souligné que les ventes de produits interdits ne portaient que sur 60.000 euros. Elle a demandé la clémence pour la gérante et la relaxe pour son conjoint. « On n’est pas devant une multinationale, on n’est pas sur des quantités astronomiques », a-t-elle plaidé.

Elle a admis une partie des charges mais a rejeté le chef d’exercice illégal de la médecine, estimant que l’injection d’acide hyaluronique, produit en vente libre appliqué avec un « stylo » sans aiguille, ne correspondait pas réglementairement à un geste médical.

Le tribunal correctionnel a mis sa décision en délibéré au 2 mai.