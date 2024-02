Ce que l’on sait sur la perquisition d’armes au domicile d’Alain Delon

Des armes d’Alain Delon, il ne resterait plus rien à son domicile. D’après une information révélée ce lundi par Le Parisien, les gendarmes ont saisi une cinquantaine d’armes dans la propriété d’Alain Delon, à Douchy, dans le Loiret. Voici ce que l’on sait au lendemain de l’annonce.

Pourquoi une perquisition a-t-elle été menée ?

L’arrivée des gendarmes à la propriété de Douchy n’est pas anodine. Depuis plusieurs mois, alors que des tensions ravagent la famille Delon avec le dépôts de plusieurs plaintes, la santé de l’acteur s’aggrave. Auprès des enquêteurs, l’été dernier, Alain Delon paraissait plus qu’affaibli alors que ses enfants Anouchka, Anthony et Alain-Fabien venaient de déposer plainte contre l’ancienne compagne et « dame de compagnie » de l’acteur Hiromi Rollin pour « violence sur personne vulnérable et d’abus de faiblesse ».

A son domicile, les gendarmes l’auraient trouvé très « très affaibli par l’âge et la maladie, qui n’est plus que l’ombre d’elle-même ». Son moral était signalé comme « faible » par son médecin, auprès de qui il aurait déclaré « vouloir mourir, que la vie était finie ». « Un état d’épuisement physique et psychique avec un risque suicidaire majeur », avait aussi été signalé.

Qu’est ce qui a été retrouvé lors de la perquisition ?

D’après les informations du Parisien, plus d’une cinquantaine d’armes à feu se trouvaient dans la propriété de Douchy. Il y avait aussi bien des armes de tir que des armes de collection. S’il a le droit d’en posséder – car il a les autorisations et un stand de tir sur sa propriété – la présence de ces armes inquiète quant à la santé aussi bien physique que mentale de l’acteur. « Ma cliente est très inquiète de savoir qu’Alain Delon est gardé sans traitement médical avec des armes à proximité », a confirmé l’avocat d’Hiromi Rollin, Yassine Bouzrou, auprès de nos confrères.

Le procureur de Montargis Jean-Cédric Gaux devrait en dire davantage dans la journée.

Quelle est la place des armes chez les Delon ?

Au cours d’un entretien au site du magazine Elle, la fille de l’acteur, Anouchka, revenait sur la collection d’armes de son père. « C’est le truc de mon père, d’une virilité d’un autre âge, il en a toute une collection –, ils [ses frères] se baladent armés dans la maison ». Elle avoue même être constamment accompagnée d’un garde du corps quand elle se rend sur place. « Mes frères se croient au Far West ». « Une interview calomnieuse », répondra sur son compte Instagram son frère Anthony, selon qui sa sœur n'aurait pas une aversion pour les armes comme elle le prétend.