GIGN, Raid, BRI… Qui est qui et qui fait quoi comme interventions ?

La France souffle ce vendredi la 50e bougie du Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), l’emblématique unité d’élite et ses interventions restées dans les mémoires.

Mais la diversité et la multiplication des menaces ont obligé l’Etat Français, avec les années, à s’adapter. Depuis, sont apparus d’autres services d’élites et d’interventions, à la fois dans la gendarmerie, mais aussi dans la police nationale. A ne presque plus trop comprendre parfois qui est qui et qui fait quoi. 20 Minutes est parti dans ce dédale d’acronymes pour vous.

Dans la gendarmerie

Dans la gendarmerie, c’est le prestigieux GIGN qui mène les opérations délicates et exceptionnelles. Créé en 1974, cet « outil de contre-terrorisme » a, pour s’adapter à la menace, suivit une importante réforme engagée en 2007. Ce qui a conduit à la création d’un nouveau GIGN, qui incorpore désormais dans la même unité le GIGN de 1974, l’EPIGN (l’héritier de l’Escadron 9/11 parachutiste de la Gendarmerie mobile) et le GSPR, le groupe qui assure la protection personnelle et immédiate du président de la République.

Les missions du GIGN sont multiples : prise d’otages, intervention dans les trains, les sites sensibles comme les centrales nucléaires, protection rapprochée, surveillance d’individus dangereux, opérations de flagrant délit, extorsions de fonds… Des actions qui s’inscrivent dans tous les domaines comme le contre-terrorisme aérien, maritime… Depuis l’origine, les hommes du GIGN ont mené des opérations célèbres et sur des zones de crise multiples en France comme à l’étranger, libérant ou évacuant plus de 600 otages et 700 ressortissants français et étrangers menacés.

Autre force d’intervention de la gendarmerie, les PSIG, (les Pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) qui eux interviennent en milieux urbains, dans les secteurs et les moments les plus sensibles, généralement de nuit. Ils interviennent souvent en soutien d’unités de la gendarmerie qui font face à une situation difficile et nécessite l’engagement de moyens plus importants d’action.

Dans la police nationale

Dans la police nationale, parmi les nombreux services spécialisés, c’est bien évidemment le Raid (Recherche, assistance, intervention, dissuasion) qui est l’emblématique service d’intervention, généralement en milieu urbain. Très spécialisé, il contribue à la lutte contre toutes les formes de criminalité sur l’ensemble du territoire. Créé en 1985, il a dès sa fondation la mission de répondre aux actions terroristes croissantes.

Depuis 2009, le Raid est entré dans une structure opérationnelle particulière visant à coordonner les actions des unités d’interventions de la police nationale (BRI et Raid). Pour plus d’efficacité et une meilleure coordination, mais aussi pour s’adapter aux nouvelles menaces, le lien existant entre les différentes unités d’intervention de la police nationale a été renforcé. Pour cela, ils sont placés sous une autorité hiérarchique unique, la Force d’intervention de la police nationale (FIPN).

Autre service d’intervention de la police nationale donc, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), communément appelée l’Antigang. C’est une unité d’enquête et d’intervention de la Police judiciaire. La BRI possède l’une des documentations les plus complètes sur le grand banditisme passé et actuel, qui sert de base à toutes ses enquêtes. Soutien aux autres services de la DRPJ (la Direction régionale de la police judiciaire), ils interviennent sur les affaires de terrorisme, criminalité organisée, prise d’otages, retranchement de malfaiteurs ou de forcenés.