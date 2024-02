Au 6e jour du procès du meurtre du policier Masson, les aveux tant attendus

Il n’avait plus le choix. Le principal accusé du meurtre du policier Eric Masson en mai 2021 à Avignon, Ilias Akoudad, a avoué lundi devant la cour d’assises du Vaucluse « avoir tiré » sur la victime mais sans connaître sa qualité de policier.

« Oui c’est bien moi qui ai tiré sur le policier Eric Masson », a reconnu Ilias Akoudad, poussé aux aveux par son avocat Franck Berton et alors que sa mère était présente à l’audience. Il niait jusqu’alors toute implication, malgré les mises en cause de plusieurs témoins. Le policier avait été tué le 5 mai 2021, dans le centre-ville d'Avignon, alors qu’il tentait d’interpeller Ilias Akoudad.

Dans son survêtement noir, Ilias Akoudad, 22 ans, s'est ensuite emballé dans une longue déclaration décousue, expliquant: « ce qui me pousse à m'exprimer c'est la famille de Monsieur Masson ». Le père du policier, lui-même ancien policier, a quitté la salle, suivi ensuite par sa femme et d'autres policiers.

« C'est un événement, votre client vient d'avouer les faits », a lancé le président de la cour d'assises Roger Arata au ténor lillois Frank Berton. Ce dernier s'est alors tourné vers la mère de l'accusé : « je l'ai interrogé en votre présence, il me semblait nécessaire qu'il le dise devant vous ». Avant d'ajouter que, pour lui, « l'enfermement » de celui qu'il qualifie de « gamin » depuis bien longtemps est de sa faute à elle. Loubna, la mère d'Ilias Akoudad, a ensuite quitté le procès, hébétée, disant simplement : « je n'ai rien à lui dire ». Rien? « Qu'on l'aime ».

Ces aveux étaient attendus et espérés par les parties civiles depuis le début du procès il y a une semaine, à mesure que les audiences se sont avérées de plus en plus accablantes pour l'accusé, qui encourt la perpétuité.