La défense de l’accusé du meurtre d’Eric Masson prépare-t-elle ses aveux ?

«Vous ne pouvez pas lui faire dire ça ! » Depuis le banc de la défense, la voix de l’avocat a tonné au milieu d’un orage de tristesse venu avec le témoignage de Nadia L.. A la barre, la quinquagénaire tremble de plus belle derrière son carré de cheveux brun. « Elle l’a dit ! », s’exclame le président, suivi d’un écho venu du public et des parties civiles, avant de suspendre brièvement l’audience d’un procès qui monte en tension.

« Il portait une arme, son brassard au sol, à côté », vient de répéter après une question de Roger Arata, le président de la cour d’assises du Vaucluse, la quinquagénaire, première arrivée sur le lieu du meurtre d’Eric Masson, un policier tué dans le centre-ville d’Avignon le 5 mai 2021 alors qu’il tentait d’interpeller un dealer. Ce jour-là, aux alentours de 18h30, Nadia est au téléphone avec une amie, la baie vitrée de son appartement de la rue du Râteau est ouverte quand elle entend deux détonations avant de « descendre en chausson dans la rue et de commencer un massage cardiaque ». « Je vois ses yeux verts. Sa dentition parfaite. A ce moment-là, il était encore là, il soufflait, il était encore là. Pas longtemps, mais il était encore là ». Un récit livré le souffle court, dans une souffrance identique à celle qu’il réveille sur les visages de la famille du brigadier mort en service à l’âge de 36 ans en service.

Bientôt des aveux ?

Un récit qui par-delà l’émotion vient toucher la question de fond de ce dossier : Eric Masson, en civil ce jour-là, a-t-il été identifié comme policier par son meurtrier au moment de lui tirer dessus ? Une question à laquelle l’accusé Iliès A. n’a pour l’heure pas répondu. Mué depuis le début du procès, le jeune homme d’à peine vingt ans, a même nié avec constance s’être trouvé sur les lieux du crime et de fait d’en être l’auteur depuis son interpellation quatre jours après le crime alors qu’il tentait de partir en Espagne.

Une position qu’il semble toutefois impensable de tenir, tant les témoignages qui le situent sur la scène sont solides. Celui d’une cliente d’abord, qui, âgée de 58 ans, était venue lui acheter un bout de shit avant d’être contrôlée dans la foulée par Eric Masson et son binôme qui planquait, en civil, ce petit trafic de drogue sans envergure. Par une jeune passante ensuite, qui a témoigné ce jeudi encore de ses pointes de cheveux teintés en blond, rasant les murs. Les mêmes cheveux qui figurent sur la planche de reconnaissance présentée par les enquêteurs aux témoins, sur laquelle l’accusé s’identifie également – et ce furent ces seuls mots de la journée.

Dès lors, le revirement que tout le monde attend paraît chaque jour plus inéluctable. L’accusé du meurtre du policier Eric Masson, avouera-t-il en cours d’audience ? Il aura la parole mercredi prochain, lorsqu’il sera interrogé sur le fond. Ses avocats, Franck Berton et Elise Arfi, ont fait savoir qu’ils réservaient leurs déclarations pour ce jour-là.

Un brassard police au cœur des débats

Mais avant ça, la défense pousse donc habilement ses pions vers un scénario qui épargnerait à l’accusé la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, voire davantage ? Au moment du tir, Iliès, si toutefois il devait avouer, avait-il connaissance de la qualité de policier de sa victime ? Celui qui est resté prostré toute l’audience, le front contre la tablette de son box, aurait-il craint avoir affaire à un « grand » venu remettre de l’ordre ou mettre la main sur ce point de deal sans envergure situé sous les remparts à l’intérieur de la veille ville d’Avignon. Une stratégie qui semble être la seule possible et un récit que les avocats n’auront alors plus qu’à pousser.

D’où l’enjeu du brassard, d’autant plus porté avec force par la défense que dans sa première déposition auprès des enquêteurs Nadia L. ne le mentionnait pas. Un changement de version que Franck Berton, l’un des avocats d’Iliès A. a tenté, en vain, de faire verser au débat, provoquant l’incident de séance relaté au début de cet article.

Un brassard qui occupa encore les témoignages des ex-collègues d’Eric Masson. « Son brassard, s’il ne l’avait pas au bras, il l’avait dans sa sacoche. Et son brassard il l’avait dans la journée », a assuré Sébastien, qui conduisait le véhicule de l’équipage ce 5 mai. C’était le cas aussi pour Julien, son jeune collègue posté en planque un peu plus loin lors du drame et qui a accouru prendre le relais du massage cardiaque donné par Nadia. « J’avais besoin de m’agenouiller pour donner les soins. Et là, je sens qu’il y a des trucs qui me gênent : sa matraque télescopique, qui est partiellement déployée et au sol entre son bras et le trottoir, son brassard et sa sacoche », explique clairement le jeune membre de la brigade départementale d’intervention, unité mi-CRS mi-Bac pour la présenter succinctement.

Les scellés ouverts

Pas de quoi désarçonner Elise Arfi et Franck Berton, qui a notamment défendu Salah Abdeslam. Les deux avocats ont vite embrayé avec des questions sur la sacoche que portait Eric Masson. « Bleu marine et noire, en damier, je crois », a essayé de se souvenir Julien. « Sombre en tout cas », a-t-il fini par conclure.

Car le lendemain de sa mort, une sacoche marron, à l’intérieur de laquelle se trouvait un brassard de police portant les inscriptions de « sardine », surnom policier d’Eric Masson, était retrouvée dans le casier de son unité au commissariat. Le brigadier pouvait-il être parti finalement sans ce jour-là ? Sa bien hypothétique absence serait-elle suffisante à ne pas le reconnaître comme policier ? Si la défense parvenait à convaincre la cour que tel était le cas, alors le dossier est bien différent. Cette stratégie paraît même être la seule porte de sortie possible dans ce procès pour éviter une peine maximale à leur client.

Mais ce jeudi, malgré ce premier coup de pioche dans le mur de l’accusation, on y était encore loin. Reste aux avocats, et à l’accusé s’il se décide à parler, une semaine d’audience pour faire vaciller ce mur aux fondations bien profondes. Avec déjà une autre pièce qu’on les devine avancer : l’absence de sang sur le brassard et la matraque télescopique du brigadier dont les scellés ont été ouverts ce jour à l’audience à la demande respective de la défense et de la partie civile.