Cinq condamnations après un défilé de l’ultradroite à Romans-sur-Isère

Sept hommes âgés de 19 à 24 ans étaient notamment jugés pour « participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ». Ils étaient accusés d’avoir participé à un défilé cagoulé de l’ultradroite fin novembre à Romans-sur-Isère (Drôme), après la mort de Thomas, un lycéen mortellement blessé à la fin d’un bal de village à Crépol dans la nuit du 17 au 18 novembre 2023.

Deux ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Valence, les autres ont écopé de cinq mois de prison avec sursis, a indiqué à l’AFP l’avocat d’un des relaxés, Me Mathieu Sassi.

Ils avaient été interpellés samedi 25 novembre au soir alors qu’une centaine de militants d’ultradroite venus de toute la France s’étaient réunis à Romans, pour demander « Justice pour Thomas », prêts à en découdre avec les jeunes d’un quartier.

Jusqu’à dix mois de prison ferme requis

Le tribunal de Valence a été plus clément que les réquisitions faites début février par le parquet – jusqu’à dix mois de prison ferme. Le tribunal avait à l’époque relaxé deux autres prévenus de 20 et 33 ans, avec pour l’un une amende de 300 euros pour « port d’arme blanche ».

L’ultradroite, mais aussi l’extrême droite et la droite parlementaire, s’étaient emparées de l’émoi suscité par le décès du jeune Thomas pour rebondir sur le thème de l’insécurité et des dangers de l’immigration. Deux groupuscules d’ultradroite, la Division Martel et la Citadelle, ont été dissous dans la foulée des rassemblements de Romans-sur-Isère.