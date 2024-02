Une femme condamnée pour insulte raciste à l’encontre de Pap Ndiaye

C. A.

Un véritable torrent de haine. Le 10 juillet 2023, Pap Ndiaye publiait sur son compte Twitter un hommage à Jean-Jacques Becker, historien français qui s’était éteint ce jour-là à l’âge de 95 ans. Celui qui était alors ministre de l’Éducation nationale saluait simplement la mémoire de ce grand spécialiste de la Première Guerre mondiale. En commentaire, l’élu de la République n’avait récolté que de la haine et des insultes, notamment adressées par les auditeurs de la chaîne CNews qu’il avait taxée de télévision d’extrême droite.

Au milieu du déversoir, un commentaire avait fait l’objet de signalements à la plate-forme Pharos. « Retourne dans ton pays », avait écrit une internaute originaire du Morbihan à l’encontre du ministre né en région parisienne d’une mère française et d’un père sénégalais. Le 15 février, l’auteure de ce message à caractère raciste a été condamnée à une amende de 500 euros pour ce message haineux.

Partie civile, l’association SOS Racisme estime que « cette condamnation rappelle que l’on ne peut impunément déverser sa haine raciste, y compris sur les réseaux sociaux ». Cité dans un communiqué, le président Dominique Sopo voit cette affaire comme « l’un des mini-épisodes de cette haine ordinaire et compulsive qui, trop souvent, tient lieu de règle d’expression sur les réseaux sociaux ».

Un remaniement dix jours plus tard

Dix jours après son tweet et ses déclarations visant CNews et Europe 1, le ministre de l’Education avait été démis de ses fonctions par Emmanuel Macron et remplacé par Gabriel Attal. Dans une interview accordée au Monde, Pap Ndiaye estimera avoir été « le trophée de chasse » de l’extrême droite.