Le procureur de la République avait à l’époque parlé d’un « Everest de violences » à propos du triple assassinat, survenu le 2 avril 2016 dans une épicerie de la cité Bassens à Marseille, et dont le commando présumé est jugé à partir de lundi devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône. Cette année-là, le narcobanditisme fait 27 morts dans la cité phocéenne, marquée alors par la rivalité de deux clans, prénommés les « Blacks » et les « Gitans ». Une « année noire », bien avant celle, notamment, de 2023 avec 47 victimes liées au trafic de drogue.

D’emblée, l’enquête s’inscrit « dans un contexte de vengeance », comme l’écrit le juge dans son ordonnance de mise en accusation. Lenny Albarello, l’un des trois accusés à la barre, est en effet le petit frère de Sonny Albarello, l’une des victimes d’un « barbecue marseillais », qui avait marqué par sa sauvagerie le jour de Noël 2011 : trois jeunes originaires de la cité des Microcouliers étaient ainsi retrouvés morts. Il est poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée aux côtés de Mehdi Lekhetari, le cousin d’une autre victime du « barbecue », et de Driss Allouche, que la justice soupçonne d’être aussi impliquée dans le triple assassinat de Bassens.

Quatre victimes collatérales, dont un mort

Ce soir-là, vers 22h20, des tireurs font feu devant et à l’intérieur d’un commerce au bas d’un immeuble de quatre étages, au cœur de cette cité du 15e arrondissement de Marseille. Une quinzaine de personnes y regardaient le « classico » de la Liga espagnole entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Parmi les trois victimes mortelles, deux semblent à la justice avoir été « sélectionnées », une troisième apparaissant comme une « victime collatérale », tout comme les trois blessés.

Lors de l’instruction, les trois accusés ont nié leur implication, « que ce soit sur leur participation aux faits » ou « les liens étroits qu’ils entretenaient à l’époque ». Leur défense ne devrait pas manquer, durant ce procès qui va durer jusqu’au 1er mars, de faire valoir un « fantasme judiciaire ». Durant l’audience, les nombreuses écoutes téléphoniques à l’appui de l’instruction ainsi que les témoignages nourriront aussi les débats.

Pour le triple assassinat du « barbecue » de décembre 2011, trois hommes, Sami Ati, 33 ans, et les frères Abdelatif et Mohamed Laribi, 25 et 26 ans, tous deux considérés comme des têtes du réseau de Bassens, avaient été condamnés à 25 ans de réclusion.