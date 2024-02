Pourquoi Tony Parker pourrait porter plainte contre la commune des Gets ?

Lles stations de ski Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors, en Isère, et celle des Gets, en Haute-Savoie, dans le même panier ? C’était en tout cas le projet de l’ancien basketteur Tony Parker. En 2023, le président de l’Asvel, via sa société de l’Infinity Nine Mountain, aurait déposé une candidature pour répondre à la procédure d’appel d’offres lancé par la mairie pour l’exploitation du domaine skiable des Gets, à l’occasion d’une procédure de renouvellement de la délégation de service public (DSP).

Mais mi-décembre, tout s’arrête. Selon Le Parisien, le maire Henri Anthonioz aurait eu connaissance de la candidature de la légende du basket français et l’aurait écartée au profit de la Sagets, dont l’élu est président-directeur général. Mis au courant de cette histoire, Tony Parker aurait alors déposé plusieurs recours devant le tribunal administratif de Grenoble et pourrait déposer plainte pour « favoritisme ». Contactée par 20 Minutes, Infinity Nine Mountain « n’a pas de commentaire à formuler à ce sujet pour le moment ».

La commune des Gets réfute les rumeurs

De son côté, la commune des Gets a souhaité « préciser quelques faits ». Elle « réfute les rumeurs et autres articles de presse laissant entendre qu’elle aurait commis une quelconque irrégularité » tout en soulignant qu’à ce jour, « personne ne fait l’objet ni d’une plainte ni d’une quelconque procédure judiciaire ». La municipalité ajoute qu’elle a interrompu la procédure de mise en concurrence parce qu’elle souhaitait changer de mode de gestion en optant pour la création d’une société publique locale (SPL).

« Une délibération a été prise en ce sens le 18 décembre 2023, votée à l’unanimité par les membres du conseil municipal, appuie la ville. Cette décision peut être prise à tout moment. C’est un droit pleinement reconnu pour les collectivités territoriales. »

Le 25 janvier dernier, une perquisition a eu lieu au sein de la mairie des Gets dans le cadre d’une enquête pour suspicion de conflits d’intérêts par la brigade financière de Chambéry. « Rien n’indique que ces investigations ont pour origine le dossier de renouvellement de la DSP portant sur la gestion du domaine skiable des Gets », ajoute la commune. En 2022, le parquet de Bonneville avait ouvert une enquête pour possible contournement des règles de la commande publique pour la gestion des remontées mécaniques.