Rarement le tribunal de Brunswick, au cœur de l’Allemagne, aura connu pareil dispositif de sécurité. Des dizaines de policiers déployés à l’extérieur mais également à l’intérieur du bâtiment, des magistrats et des avocats obligés de présenter leurs papiers d’identité pour rejoindre leurs bureaux, un tunnel sécurisé pour faire entrer l’accusé et ses représentants… Pourquoi toutes ces précautions ? Pour un homme. Christian Brückner, un Allemand de 47 ans. Son nom ne vous dit rien ? Il plane pourtant au-dessus d’une plusieurs disparitions d’enfants et d’ados à travers toute l’Europe au cours de ces trois dernières décennies. Une fillette de 5 ans en Allemagne, un petit garçon de 7 ans au Pays-Bas, une adolescente en Belgique… Et Maddie, cette Britannique de 4 ans enlevée un soir de mai 2007 au Portugal, où elle était en vacances avec sa famille.

Une affaire au retentissement international qui après des années d’errance judiciaire a pris un tournant décisif en 2020, lorsque la police d’outre-Rhin a désigné Christian Brückner, longtemps exilé au Portugal, comme principal suspect. S’il n’est pas officiellement inculpé dans ce dossier, les investigations ont permis de le mettre en cause dans cinq autres affaires et de révéler, pas à pas, un parcours criminel hors-norme. Il est jugé à partir de ce vendredi et pour quatre mois pour trois viols et deux agressions sexuelles, commis dans le sud du Portugal entre 2000 et 2017. Et si de Maddie, il ne sera pas directement question – les investigations se poursuivent – son nom planera assurément sur les débats tant certaines affaires intriguent par leurs similitudes.

Des viols filmés

Christian Brückner purge actuellement une peine de sept ans de prison pour le viol, en 2005, d’une Américaine, à l’époque âgée de 72 ans. La victime, qui passait ses vacances à Praia da Luz, la station balnéaire dans laquelle a disparu la fillette anglaise, a raconté que son agresseur s’était introduit chez elle, l’avait attachée et bâillonnée. Cette affaire fait écho à l’un des dossiers qui sera examiné par la cour : Christian Brückner est mis en cause pour le viol d’une septuagénaire, dans la même région. Selon l’accusation, cette femme a été attachée et fouettée. Un crime filmé par l’agresseur. Tout comme l’a été celui d’une jeune adolescente allemande violée à Praia da Luz. Agée de 14 ans, la victime a été ligotée nue à un poteau, fouettée, avant de se voir imposer un rapport oral. Si pour ces deux dossiers, les autorités refusent de donner des dates précises, ils sont déroulés avant la disparition de Maddie.

La cour sera également confrontée au témoignage d’Hazel Behan, une Irlandaise violée en 2004, quelques jours avant son 21e anniversaire. La jeune femme, qui s’est confiée à plusieurs reprises sur son calvaire, vivait alors à une trentaine de minutes de Praia da Luz, dans un hôtel pour lequel elle travaillait en tant que commerciale. Selon son récit, elle a été réveillée en pleine nuit par un homme, tout de noir vêtu, un « masque en cuir noir » sur le visage, une machette à la main. L’enquête permettra de déterminer que le suspect est passé par la fenêtre. La jeune femme est traînée hors de son lit, attachée à un bar. L’homme sort de son sac des fouets et des chaînes, lui découpe ses vêtements au ciseau, la bâillonne puis la viole pendant près de quatre heures. Lorsqu’il lui met un drap sur la tête, elle pense que sa dernière heure est venue mais son agresseur s’enfuit.

Affaires classées

Malgré la multitude d’éléments retrouvés sur la scène de crime, le dossier sera rapidement classé sans suite par les autorités portugaises. Les preuves – les ciseaux, un ongle, une chemise – seront détruites en 2009. Tout comme l’écouvillon qui a été prélevé lors de son analyse médicale. A de nombreuses reprises, la victime racontera le peu de considération des autorités à l’égard de son témoignage et dénoncera une enquête bâclée. Hazel Behan a précisé que son agresseur avait un accent allemand mais pendant des années, aucun lien n’est fait avec l’affaire – pourtant similaire – de la septuagénaire américaine. Dans le dossier, exhumé par le quotidien britannique The Guardian, la police conclut que son cas est isolé et qu’aucun mode opératoire similaire n’a été retrouvé. Son dossier sera rouvert, en 2021, à la faveur des avancées dans l’affaire Maddie.

Toutes ces affaires, marquées par un mode opératoire singulier et un périmètre restreint, auraient-elles pu conduire la police à identifier plus tôt le suspect et conduire à son arrestation avant l’affaire Maddie, enlevée dans sa chambre d’hôtel, à Praia da Luz ? Impossible à dire. Christian Brückner a toujours nié les faits et si son casier judiciaire est marqué par dix-sept condamnations, il n’a jamais été condamné pour enlèvement ou meurtre. En revanche, plusieurs agressions sexuelles, dont les premières ont été commises alors qu’il était encore mineur, jalonnent son parcours criminel. En 2016, il a également été condamné pour détention d’images pédocriminelles.

Agression sexuelle un mois avant la disparition de Maddie

Les deux affaires d’agressions sexuelles pour lesquelles il est renvoyé concernent d’ailleurs des mineurs. L’une de ces affaires a eu lieu un mois précisément avant l’enlèvement de Maddie : une fillette allemande de 10 ans a été agressée sur une plage, non loin de Praia da Luz. L’homme a pris la fuite en voyant les parents de la fillette. Dans sa déposition, l’enfant a précisé qu’il parlait allemand. La dernière affaire remonte à 2017 : il est soupçonné de s’être masturbé devant des enfants sur une aire de jeu de Messines et de s’en être pris à une petite Portugaise de 11 ans. Il a été arrêté par une policière hors-service. Reste que pour l’heure, l’avocat de l’accusé a d’ores et déjà annoncé qu’il comptait rester silencieux pendant tout le procès. Il encourt pour ces affaires jusqu’à 15 ans de détention.