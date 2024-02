Il n’est pas en hôpital psychiatrique mais en détention provisoire. Le 22 février 2023, un adolescent, en classe de seconde, poignarde en plein cours sa professeure Agnès Lassalle, dans le lycée Saint Thomas d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz. Après sa garde à vue, il est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. « C’est un établissement qui prendra en compte et sa jeunesse, et les soins dont il a besoin », commentait à l’époque son avocat Me Thierry Sagardoytho.

Il est encore en détention un an après les faits, selon les informations fournies à 20 Minutes par le parquet de Bayonne. L’information judiciaire se poursuit pour sa part, sous le secret de l’instruction. L’affaire avait secoué cet établissement privé de la côte basque, réputé très calme. Un hommage ému avait été rendu par ses proches et la communauté éducative à la victime, une professeur d’espagnol de 52 ans saluée pour son investissement auprès de ses élèves.

Un état jugé compatible avec la détention

Selon les récits de ses camarades, sidérés, il porte un seul coup à la poitrine à sa professeure, alors qu’elle écrit au tableau, avec un couteau dissimulé dans un rouleau de sopalin. Une blessure fatale pour l’enseignante. « J’ai ruiné ma vie, tout est fini » aurait-il déclaré juste après avoir porté le coup, faisant allusion aussi à « quelqu’un qui aurait pris possession de son corps » a précisé le procureur, au moment de la mise en examen.

Et pendant sa garde à vue, il a évoqué « une petite voix qui lui parle, un être égoïste, manipulateur, égocentrique, qui l’incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré, la veille, de commettre un assassinat. » Pour autant, « l’adolescent apparaît accessible à une responsabilité pénale sous réserve des expertises qui devront être ordonnées et d’une possible altération de son discernement », a alors ajouté le procureur.

Son avocat attendait des expertises plus approfondies

La première expertise psychiatrique menée sur l’adolescent en garde à vue a semblé bien légère à son conseil, qui rappelle que son client, qui faisait l’objet d’un suivi psychiatrique, avait tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments en octobre 2022. « Ce n’est pas une expertise digne de ce nom, c’est un avis », ajoutait Me Sagardoytho pour qui « les vérités d’aujourd’hui risquent fort de ne pas être celles de demain ».

Cet adolescent plutôt renfermé et solitaire est inconnu des services de police et avait été victime de harcèlement scolaire dans son précédent établissement. Son avocat a laissé entendre qu’il souffrait d’un profond mal-être : « beaucoup de ceux qui le connaissent devinent qu’il y a une problématique », « une sorte de noyade, de souffrance intime qui a pu mener à l’irréparable ». Contacté par 20 Minutes, Me Thierry Sagardohyto n’a pas donné suite aux sollicitations. On ignore si des expertises psychiatriques complémentaires ont pu être menées depuis son placement en détention.