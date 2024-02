A Avignon, le procès du jeune dealer soupçonné du meurtre d’un policier

«Vous faites quoi les gars, vous charbonnez ? » D’après différents témoignages de l’enquête, voici les derniers mots sans doute entendus par le brigadier Eric Masson avant d’être tué lors d’un contrôle sur un point de deal à Avignon, le 5 mai 2021. Lors de l’hommage national, le Premier ministre de l’époque, Jean Castex, avait promis que « jamais nous ne laisserons banaliser le fait que la moindre agression contre un dépositaire de l’autorité publique puisse ne pas entraîner contre son auteur des conséquences lourdes, rapides et certaines. » L’heure, aujourd’hui, est venue du procès.

Trois personnes comparaissent à partir de lundi devant la cour d’assises du Vaucluse à Avignon, pour un procès qui doit durer 15 jours. Parmi eux le tireur présumé, Ilias A., défendu notamment par le ténor du barreau de Lille Franck Berton. Pour l’accusation, il a donné « volontairement la mort » à Eric Masson, « en tirant sur lui et à plusieurs reprises avec une arme à feu et à très courte distance, avec la circonstance que les faits ont été commis sur un fonctionnaire de la police nationale dans l’exercice de ses fonctions. »

Contrôlée avec pour 10 euros de cannabis

L’instruction estime que le tueur présumé ne pouvait ignorer la qualité de policier d’Eric Masson. Outre les déclarations de son collègue lors de l’intervention, elle se base sur le brassard de police retrouvé à proximité du corps, et le témoignage de la femme venue acheter un morceau de cannabis à 10 euros et contrôlée par les policiers lorsque le tueur présumé a commencé à les prendre à partie. « Elle a maintenu tout au long de la procédure que M. Masson lui a montré son brassard en mains lors du contrôle », écrit le juge dans son ordonnance de mise en accusation. La question de savoir si le tueur présumé connaissait, ou non, la qualité de policier est centrale, et sera au cœur des débats.

Lors de ses différentes auditions, Ilias A. a toujours contesté les faits et être le tireur. Il réfute avoir été présent sur les lieux au moment des coups de feu. Seulement, avec son surnom « L’excellent », le jeune homme – 19 ans au moment des faits – est loin d’être un inconnu dans le centre d’Avignon. Et différents éléments de l’enquête entendent montrer sa volonté de fuite immédiatement après les faits. C’est d’ailleurs sur l’autoroute en direction de l’Espagne qu’il est interpellé avec un jeune de 20 ans, aujourd’hui aussi à la barre avec un troisième mis en cause.

L’enquête de personnalité du principal suspect raconte de son côté un décrochage scolaire à partir du collège, un échec à intégrer la filière football qui a encore aggravé la situation, et un contexte familial difficile. Elle souligne aussi « l’incohérence éducative », entre la « rigidité » chez le père et le « laxisme » chez la mère, ayant abouti, selon l’instruction, à ce que Ilias A. « entre dans la délinquance avec le trafic de produits stupéfiants. » L’expertise psychiatrique en revanche ne relève pas de pathologie. « S’ils étaient avérés à son encontre », les faits, estime-t-elle, relèveraient « d’une motivation criminelle ».