L’enjeu du procès ? « Travailler contre les apparences », résume l’avocat Hervé Gerbi. Les apparences ? Celles d’un couple « fusionnel » et « complice » au sein duquel les violences sont pourtant coutumières dès que les regards sont braqués ailleurs. Celles de Valentin, un « nounours » de 102 kg et de sa petite amie, la frêle Kelly qui mesure 1,56 mètre pour 46 kg. A partir de lundi, c’est bien la jeune femme qui sera jugée à Grenoble devant la cour d’assises de l’Isère pour « meurtre sur conjoint ».

Le 18 mai 2020, le corps de Valentin, alors âgé de 28 ans, est retrouvé gisant dans une mare de sang, sur la commune de Sainte-Marie-du-Mont. Le cœur transpercé d’un coup de couteau à steak. A ses côtés, Kelly, vêtue d’une culotte couverte de sang, est en état de choc. Sur le sol du mobile-home, son compagnon agonise, sans que les secours ne puissent le réanimer. Elle, répète qu’elle ne voulait pas le tuer. Et qu’elle a agi pour se protéger car il venait de la violenter. Une version qu’elle maintiendra tout au long de l’instruction. Mais pour les parties civiles, cela ne tient pas.

L’accusée, qui enchaînait les boulots de saisonniers avec son chéri, n’a pas toujours laissé de bons souvenirs dans les stations de ski voisines où le couple a séjourné. La jeune femme s’avère peu appréciée des autres locataires. Une « tarée », « une hystérique », la décrivent-ils. Une « boule de nerfs » qui a « du mal avec l’autorité » et qui ne « supporte pas la moindre remarque ». Une fille « prête à en découdre » au « caractère bien trempé », un brin « jalouse » et menaçante.

« La suite logique de leur histoire de couple »

Lors de crises ou de disputes, certains témoins relatent l’avoir vu jeter des barrières ou balancer des poubelles sur la route, alors que Valentin « essayait de la calmer ». D’autres racontent qu’elle a aspergé le visage de son compagnon d’eau de javel ou l’a frappé « très violemment » à « coups de poing », tandis qu’il tentait de « la contenir intelligemment avec douceur ». Alors tous voient dans ce drame « la suite logique de leur histoire de couple ».

Dans son entourage familial, les proches s’accordent à dire que Kelly est « un peu instable », qu’elle « s’énerve vite », même si elle est « grave gentille » et « bienveillante ». La psychiatre, qui l’a analysée en détention, évoque des troubles « de la personnalité borderline » et « dépressif » ainsi que des fragilités liées à la consommation régulière d’alcool et de cannabis. Valentin, en revanche, a laissé l’image d’un gars discret, empathique, aimant la nature et les parties de pêche avec son petit garçon de 4 ans. « Compte tenu de leurs gabarits respectifs, il n’osait pas se défendre face à Kelly, de peur de lui faire du mal », atteste devant les enquêteurs l’un de ses amis.

« C’était une relation toxique. Valentin avait un besoin affectif immense que Kelly venait abreuver. Leur histoire a été émaillée de scènes de violences. Très souvent, l’auteur de ces violences, c’était Kelly », appuie Hervé Gerbi, l’avocat des parties civiles. Et d’ajouter : « La personne qui paraît la plus forte physiquement était la plus vulnérable affectivement parce qu’elle était sous emprise. »

Le cœur « sciemment visé »

Des arguments réfutés par la défense qui entend plaider la légitime défense. « On ne va pas chercher à savoir qui a raison ou qui a tort car il s’agissait d’une relation toxique dans laquelle il y a eu des violences de part et d’autre, souligne Florent Médico, l’un des avocats de l’accusée. On ne peut pas dire que Valentin était incapable de lever la main sur quelqu’un. Des éléments dans le dossier le montrent. »

L’analyse de la scène de crime sera déterminante, affirme-t-il. « On a retrouvé un trou dans la cloison, du mobilier cassé. Cela colle avec la version de ma cliente. Elle avait des traces sur le corps. Elle a essuyé de fuir, il l’a rattrapée et mise à terre. Elle s’est relevée, a mis la main sur la table à manger pour tomber sur le couteau qu’elle a saisi en lui intimant de ne pas s’approcher. Mais dans un élan de colère, il lui a sauté dessus, poursuit l’avocat. Ce n’est pas un accident car elle a porté un coup volontaire mais elle ne visait pas le cœur. »

Le parquet a pourtant écarté la thèse de la légitime défense, émettant des doutes « sur le déroulement exact des faits », la jeune femme ne s’étant vu, par ailleurs, délivrer aucune ITT. Il a estimé que « le coup de couteau a été donné après l’agression relatée » et que « l’acte n’était pas proportionnel » à cette attaque. Kelly « n’a pas agi dans la confusion ou l’affolement d’un péril immédiat, ni dans la surprise d’un premier acte de violence », souligne-t-il dans l’ordonnance de mise en accusation. « Elle se tenait debout. Compte tenu de leur différence de taille, elle avait la possibilité de toucher une autre partie du corps de la victime, affirme-t-il encore. Or, c’est bien la région du cœur qui paraît avoir été sciemment visée ».

L’accusée encourt trente ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu le 22 février.