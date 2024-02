Les accusations se multiplient et les plaintes déposées contre Sébastien Cauet aussi. L’animateur suspendu de l’antenne de NRJ depuis novembre dernier est visé par une cinquième plainte pour viol et agression sexuelle, a révélé BFMTV vendredi. De son côté, Sébastien Cauet nie les faits qui lui sont reprochés et s’est défendu en début de week-end sur son compte Instagram dénonçant notamment un « complot » contre lui.

« C’est très facile de détruire quelqu’un aujourd’hui. Vous mettez des gens qui décident par jalousie, par cupidité, de monter un complot et de balancer des faux témoignages et vous obtenez ce qu’il se passe aujourd’hui avec moi », s’agace-t-il dans plusieurs messages vocaux adressés à ses fans vendredi. Des messages vocaux repérés par nos confrères du Parisien.

Faits prescrits

« Il y a trois mois, on a réuni toutes les pièces et on a donné l’intégralité à la police prouvant qu’il y avait extorsion de fonds. Cela fait trois mois que j’attends que les choses avancent. Je vais me battre très fort pour que la vérité éclate vite », poursuit Sébastien Cauet qui a de son côté porté plainte contre X pour « tentative d’extorsion de fonds et dénonciation calomnieuse ».

La nouvelle plaignante dénonce des faits qui se seraient déroulés dans les années 1990, explique BFMTV. Ils seraient donc prescrits. Ils peuvent néanmoins alourdir le dossier de l’enquête préliminaire ouverte fin novembre pour « viols » et « agression sexuelle » par le parquet de Paris. L’avocat de Sébastien Cauet n’a pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes.