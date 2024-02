Mercredi, il sera là pour entendre le délibéré. Même si Louis di Trento se l’est juré : « La pêche, c’est terminé » pour lui. Lors de l’audience début février devant le tribunal correctionnel de Marseille, le patron pêcheur n’a que très peu goûté d’être comparé, en des termes plus juridiques, à un gros poisson du braconnage dans les eaux protégées du parc national des Calanques. « Je ne suis pas un mauvais garçon », lâche-t-il à la sortie du tribunal.

Baskets blanches, monture de lunettes transparente et blouson à la mode : sur les marches du palais, son allure citadine ne dépareille pas. Le parler provençal davantage, lui qui jure ne pas être un « testard » (têtu). « Un casier judiciaire comme cela, avec à chaque fois la même infraction, cela s’appelle un délinquant multirécidiviste, il ne faut pas avoir peur des choses », a pourtant lancé le procureur de la République Guillaume Bricier à son encontre, appelant le tribunal à « un signal fort », soit la confiscation du chalutier de 21 mètres. Cette fois-ci, il lui est reproché une pêche illégale à l’intérieur de la zone des 3.000 nautiques, au sud-ouest de l’île du Planier. L’homme n’en est pas à son premier fait d’armes : il a déjà été condamné à dix reprises depuis 2005.

« Comme les paysans »

A 55 ans, Louis di Trento a de longues années en mer à son actif. Lui qui est un « voileux », un amateur de plongée comme il le confie à 20 Minutes, avait pourtant « le mal de mer » quand il apprend le métier auprès de son père et de son oncle, après être passé sur les bancs de l’école maritime. En 1993, il rachète les parts du second. « Pour le même métier que moi, ils ont eu la médaille du mérite maritime, un peu notre Légion d’honneur, moi on veut me mettre en prison ! »

De la prison ? C’est une façon de parler, les réquisitions portant, outre la confiscation du bateau, sur des peines d’amende et de suspension de permis de pêche. Mais elle dit « l’incompréhension » – feinte selon l’accusation – face « à des écologistes qui en font un peu trop » et une pêche de plus en plus réglementée. « Il a milité comme le font aujourd’hui les paysans qui disent : "On ne veut pas mourir." », a énoncé son avocat, Me Pierre Ceccaldi, lors de sa plaidoirie.

« Il joue sans cesse avec les limites »

Le chalutier, amarré au port de Saumaty près de l’Estaque, est l’un des deux derniers de Marseille. « Demain, les gens vont manger des poissons qui arrivent par avion et cela ne gêne personne ? », interroge Louis di Trento, racontant son quotidien, lever 2 heures du matin, retour 18 heures le soir : « Je suis chef d’entreprise et je gagne 15 euros de l’heure, et ils me traitent de riche avec mes 4.000 euros mensuels hors impôts. » « Le matin, il faut émettre un message quand on sort, dire ensuite l’endroit où je cale, puis mettre le poisson débarqué, poursuit-il. On a la balise qui nous surveille toute la journée comme des brigands. »

« Il a un dégoût total pour le règlement du parc des Calanques, il joue sans cesse avec les limites », a de son côté déploré Me Isabelle Vergnoux au nom des trois associations parties civiles (France Nature Environnement 13, Sea Shepherd et Association de protection des animaux). « Autant je crois à la vertu pédagogique de certaines audiences, mais là non, Louis di Trento ne le comprendra jamais, il pestera toute sa vie contre ces réglementations », a-t-elle ajouté. Là-dessus, l’intéressé ne la contredira certainement pas.