Un automobiliste contrôlé à 3,3 gr d’alcool après une chute dans la rivière

L’histoire ne dit pas s’il a bu la tasse. Ce qui est certain, c’est qu’il a échappé de peu à la mort. Le 26 janvier 2023, cet automobiliste avait terminé sa course au fond de la Vilaine à Rieux, dans le Morbihan. Très alcoolisé, il avait réussi à s’extraire de sa voiture en brisant la vitre, échappant à une noyade qui lui aurait été fatale. A la sortie de l’eau, l’homme âgé de 47 ans avait été accueilli par les gendarmes. Un dépistage avait été effectué et avait révélé une alcoolémie de 3,29 grammes d’alcool par litre de sang, rapporte Le Télégramme.

Le quotidien a assisté à l’audience qui se tenait mercredi devant le tribunal correctionnel de Vannes et qui a vu l’automobiliste être condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et à une amende de 150 euros. Son permis de conduire a également été annulé. D’après Le Télégramme, l’homme a reconnu avoir bu de la bière et de la vodka avant de prendre le volant pour se rendre chez son médecin addictologue.

Déjà condamné à quatre reprises pour des délits similaires, l’homme circulerait désormais sur un scooter électrique.