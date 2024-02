C’est un tragiquement banal accident de la circulation qui, depuis un an, fait couler beaucoup d’encre. Le 10 février 2023, il n’est pas encore 19 heures lorsque Pierre Palmade quitte précipitamment sa maison de Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne. L’humoriste est fatigué. En proie depuis des décennies à des problèmes de toxicomanie, il vient de passer les trois derniers jours à consommer toutes sortes de drogues de synthèse. Et ses réserves sont à sec. Un de ses dealers doit passer dans la soirée pour le ravitailler en cocaïne et en 3 MMC. Avant son arrivée, il se dépêche, avec deux compagnons d’orgie, pour aller retirer de l’argent au distributeur.

Soudain, sur la route départementale D372, à hauteur de Villiers-en-Bière, il perd le contrôle de sa Peugeot 3008 et vient percuter le véhicule qui arrive en face. Le choc est terrible. Les passagers de la Renault Megane, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans, sont grièvement blessés. Enceinte de six mois et demi, la jeune femme perd son enfant, une petite fille, après un accouchement d’urgence par césarienne.

Mis en examen pour homicide et blessures involontaires

Les deux passagers de Pierre Palmade, qui avaient pris la fuite après la collision, sont interpellés quelques jours après les faits. L’un, un Marocain de 33 ans inconnu des services de police, est arrêté chez une femme qui le logeait à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). L’autre, un Parisien de 34 ans, s’est présenté au commissariat de Melun en compagnie de son avocat. A l’issue de leur garde à vue pour « non-assistance à personne en danger », les deux hommes sont présentés à la juge d’instruction, qui décide de ne pas les mettre en examen, préférant les placer sous le statut de témoin assisté.

Pierre Palmade, lui, est transporté à l’hôpital de Melun où il est entendu pendant 48 heures par les enquêteurs. En garde à vue, l’artiste reconnaît avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant. Le 14 mars 2023, il est mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale.

Les qualifications retenues susceptibles d’être modifiées

En novembre dernier, la juge d’instruction du tribunal judiciaire de Melun en charge des investigations a fait savoir aux parties que l’enquête était terminée. Il revient désormais au procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourlès, de requérir : le magistrat doit décider s’il renvoie l’humoriste devant un tribunal et pour quels chefs. Une expertise médicale a en effet conclu que le bébé que portait la passagère enceinte était mort avant sa naissance et ne pouvait donc être juridiquement considéré comme un être humain. Les qualifications retenues sont donc susceptibles d’être modifiées en « blessures involontaires ».

Contacté par 20 Minutes cette semaine, Jean-Michel Bourlès indique que « les réquisitions du parquet ne sont pas encore rendues » dans ce dossier. En attendant ce probable procès, Pierre Palmade, 55 ans, a été placé sous contrôle judiciaire. Il a l’obligation de poursuivre ses soins et a l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes, de conduire un véhicule, et de quitter la région Nouvelle-Aquitaine.

Condamnation des deux dealers de l’artiste

Après l’accident, une autre enquête est ouverte pour identifier les dealers de l’artiste à partir de son téléphone. Les gendarmes ne tardent pas à les retrouver et à les interpeller. L’un est un étudiant chinois de 31 ans, surnommé « Max Chine », qui fournissait Pierre Palmade principalement en 3MMC. L’autre, âgé de 22 ans, est un ex-footballeur semi-professionnel qui se fait appeler « Winterfell » – une référence à la série Game of Thrones – et qui livrait à l’humoriste de la cocaïne de première qualité.

Le premier a été condamné, en novembre dernier, par le tribunal de Melun, à une peine d’un an avec sursis, et le second à un an de prison ferme avec maintien en détention. Un troisième prévenu, soupçonné d’avoir été un simple livreur, a été relaxé de ce chef.

Une enquête pour « détention d’images pédopornographiques »

A cette affaire s’ajoutent des investigations pour détention d’images pédopornographiques, lancées après un signalement effectué auprès de la police. Quelques jours après l’accident, un homme affirme aux fonctionnaires détenir une vidéo montrant Pierre Palmade en train de consulter une vidéo pédopornographique. Le parquet de Paris ouvre une enquête le 18 février 2023. L’auteur du signalement est entendu assez longuement par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne, chargés de l’enquête.

Le domicile parisien de Pierre Palmade et sa maison située à Cély-en-Bière sont perquisitionnés. Du matériel informatique y est saisi. Mais selon BFM TV, aucun contenu ou fichier pédopornographique n’a été retrouvé dans les appareils numériques de l’humoriste. Aucune accusation n’est à ce stade retenue contre lui dans ce dossier. En revanche, un autre suspect a été mis en examen le 25 février 2023 pour diffusion et détention d’images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire.