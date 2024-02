Une enquête ouverte après la plainte de Judith Godrèche pour viol

L’affaire qui secoue le cinéma français s’accélère. Une enquête préliminaire a été ouverte après la plainte pour viols sur mineure de l’actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacquot, a indiqué le parquet de Paris ce mercredi.

L’enquête « porte sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l’ensemble des faits dénoncés ayant eu lieu entre 1986 et 1992 », a ajouté le ministère public, précisant que les investigations ont été confiées à la Brigade de protection des mineurs (BPM).

Judith Godrèche avait pris la parole début janvier sur Instagram pour dénoncer le soutien dont bénéficie dans le milieu du 7e art le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle a été en couple alors qu’elle était adolescente, et qui n’a jamais caché son attirance pour les très jeunes actrices.

Elle avait 14 ans et lui 39

Selon Le Monde, Benoît Jacquot, 77 ans et un film attendu prochainement, « nie fermement les allégations et accusations ». Sollicité par l’AFP, il a fait savoir ce mercredi qu’il ne souhaitait pas réagir davantage, s’en tenant à ces déclarations.

La comédienne et le cinéaste de 25 ans son aîné ont débuté leur relation au printemps 1986, alors qu’elle avait tout juste 14 ans et faisait ses premiers pas dans le cinéma. Ils ont vécu ouvertement ensemble, achetant même un appartement dans Paris, jusqu’à leur séparation en 1992.

L’actrice, dont le rôle de lycéenne dans La désenchantée de Benoît Jacquot lui a valu en 1991 une nomination au César du meilleur espoir féminin, est ensuite devenue l’une des stars prometteuses du cinéma français, apparaissant dans des dizaines de films dont Ridicule, L’auberge espagnole ou Potiche. Celle qui a donné la réplique à Leonardo DiCaprio (L’Homme au masque de fer) s’est par la suite faite rare, se retirant aux Etats-Unis.

Une série témoignage sur Arte

Fin 2023, elle fait son retour sur les écrans français, et jette une lumière crue sur sa relation avec Benoît Jacquot, que ses parents n’ont à l’époque nullement empêchée, dans une série d’Arte en forme de témoignage, Icon of French cinema. Elle n’avait encore jamais mis en cause le réalisateur devant la justice pour ces faits, qui paraissent prescrits.

Dans une dizaine de stories publiées dans la nuit de mardi à mercredi sur Instagram, Judith Godrèche qualifie à plusieurs reprises Benoît Jacquot de « pervers » qui la « remet inlassablement à la place de l’objet inexistant ». Début janvier, dans une autre story, la comédienne de 51 ans disait que « la petite fille en (elle) ne peut plus taire ce nom » et parlait d' « emprise » et, encore, de « perversion ».

« Je ne peux filmer une comédienne que si j’en suis amoureux »

Le réalisateur des Adieux à la reine (2012), héritier de la Nouvelle Vague, a construit son œuvre autour des actrices, des stars comme Isabelle Huppert ou des débutantes, comme Isild Le Besco et Virginie Ledoyen. « Je ne peux filmer une comédienne que si j’en suis amoureux », lançait en 2009 l’intéressé dans le journal Le Figaro.

La plainte vient s’inscrire dans le sillage de nombreuses accusations du #MeToo du cinéma français, visant ces dernières semaines d’autres personnalités importantes du 7e art tricolore.