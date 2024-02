Judith Godrèche porte plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot

Judith Godrèche avait pris la parole début janvier sur les réseaux sociaux pour dénoncer le soutien dont bénéficie dans le milieu du 7e art le réalisateur Benoît Jacquot, avec qui elle a eu une relation, adolescente, et qui n’a jamais caché son attirance pour les très jeunes actrices. L’actrice a déclaré sur France Inter avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans ». La plainte aurait été déposée mardi. Une information également confirmée par Le Monde.

La comédienne française, aujourd’hui âgée de 51 ans, avait récemment évoqué cette relation de plusieurs années avec le cinéaste de 25 ans son aîné, dans la série Icon of French cinema sur Arte.

« Emprise et perversion »

« La petite fille en moi ne peut plus taire ce nom », expliquait-elle, dans une story postée sur Instagram, effacée avant d’être remise en ligne lundi, où elle parle d'« emprise » et de « perversion ». « Il s’appelle Benoît Jacquot. Il manipule encore celles qui pourraient associer leurs noms au mien. Témoigner. Il menace de me traîner en justice pour diffamation », dit la comédienne de 51 ans, estimant que le cinéaste est « estimé pour sa perversion ».

Benoît Jacquot n’avait pas souhaité commenter ces accusations de Judith Godrèche.