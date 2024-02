Le tribunal de Dax a estimé ce lundi que le routier de 48 ans d’origine espagnole jugé pour avoir transporté plus de 11 kg de cocaïne et 165 kg de pollen de cannabis ne devait pas en être à son coup d’essai, comme il l’a défendu. Dans la soirée du mardi 30 janvier 2024, il a été interpellé par la douane sur l'A63 avec une cargaison de drogues cachée sous des salades et dont le montant est estimé à plus de deux millions d’euros, selon les informations de Sud-Ouest.

« Ce n’est pas Pablo Escobar »

A l’audience, le prévenu assure que son employeur n’est pas au courant, et qu’il avait récupéré les stupéfiants au préalable à Malaga, en Espagne. Il devait conduire la précieuse cargaison jusqu’au Royaume Uni et toucher au final 5.000 euros pour ce trajet risqué.

« Ce n’est pas Pablo Escobar. Mais, seulement une mule », a plaidé Julie Castor, le conseil du routier espagnol. Les juges ont pourtant décidé de le condamner à une peine de six ans de prison et à une interdiction du territoire français pendant huit ans. Il devra aussi s’acquitter d’une amende douanière de 2,1 millions d’euros. Le semi-remorque sera lui rendu à son propriétaire.