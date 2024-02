Père du bitcoin ou imposteur ? Un Australien en procès à Londres

Est-il un inventeur de génie ou un homme qui essaye de se faire passer pour ce qu’il n’est pas ? Le procès de Craig Wright, un Australien qui se revendique à l’origine du bitcoin, contre une organisation du secteur qui l’accuse d’imposture, s’est ouvert lundi à Londres sous l’œil de toute la cryptosphère.

Satoshi Nakamoto ou « Faketoshi » ?

L’homme d’affaires excentrique, qui se définit sur son site Internet comme « mathématicien » et « pasteur » entre multiples casquettes, affichait un air détendu lors de l’ouverture de l’audience. Il sera entendu à partir de mardi durant six jours. Durant près d’un mois et demi, la Haute Cour de justice britannique s’attellera à déterminer si Craig Wright a oui ou non écrit le « livre blanc », un texte à l’origine du bitcoin publié sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto en octobre 2008.

Celui qui a gagné auprès de ses détracteurs le surnom de « Faketoshi » (pour « faux Satoshi ») revendique un copyright sur ce document fondateur, ainsi que sur le code de cette cryptomonnaie. « Un grand nombre de personnes du monde entier ont demandé accès à ce procès », a fait remarquer le juge James Mellor en guise introduction, qui note également avoir reçu un email samedi soir d’un individu prétendant également être Satoshi Nakamoto.

Craig Wright fait aujourd’hui face à la Crypto Open Patent Alliance (Copa), une association qui vise la suppression des brevets sur les technologies liées aux cryptomonnaies, et qui réunit des poids lourds du secteur comme la plateforme d’échanges Coinbase et la société Block, spécialisée dans les paiements numériques et fondée par Jack Dorsey, cofondateur de Twitter.

Des revendications de propriété intellectuelle

La Copa avait intenté en avril 2021 une action en Justice pour demander à un juge de déclarer que Craig Wright n’est pas à l’origine du texte fondateur du bitcoin, et mettre ainsi un terme à ses revendications de droits de propriété intellectuelle. L’organisation accuse Craig Wright de mentir sur son identité, et d’avoir forgé et manipulé des documents qu’il a présentés pour prouver ses dires.

« Sur une période de près de dix ans, (Craig Wright) a été fortement incité à prouver qu’il était Satoshi Nakamoto, mais a toujours échoué », a déclaré Jonathan Hough KC, un des avocats représentant Copa. Dans les documents fournis par Craig Wright, il note que le logiciel utilisé ne correspond pas à celui ayant permis de rédiger le « livre blanc » originel, selon les experts des deux parties, et que figurent des traces d’utilisation de l’intelligence artificielle conversationnelle ChatGPT.

L’issue de cette affaire déterminera celle d’une autre, opposant Wright à 26 développeurs, des individus aussi bien que des sociétés comme la plateforme Coinbase, qu’il accuse d’avoir enfreint ses droits de propriété intellectuelle.

Aujourd’hui la plus importante cryptomonnaie par la capitalisation, le bitcoin, a introduit le principe de la blockchain -sorte de grand registre décentralisé sur lequel sont enregistrées l’ensemble des transactions en cryptomonnaies- et popularisé les devises numériques.