Le tribunal correctionnel de Béziers (Hérault) a condamné un homme, âgé de 47 ans, à huit mois d’emprisonnement, et a prononcé son maintien en détention, pour avoir menacé de mort un policier, au commissariat de la ville, le 29 janvier dernier.

Ce quadragénaire s’était présenté à l’hôtel de police pour déposer une plainte, mais il s’était soudainement emporté verbalement, lorsque les forces de l’ordre ont découvert qu’il était recherché pour exécuter une peine de prison qui remontait à 2021.

L’homme avait réitéré ses menaces de mort, au cours de sa garde à vue. Il avait expliqué aux enquêteurs qu’il était soumis à un traitement lourd, et qu’il ne prenait plus ses médicaments depuis dix jours. Il était en récidive légale : son casier judiciaire était déjà garni de neuf condamnations, déjà pour des menaces et pour outrages, mais aussi pour des violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique.