Bayrou attend le verdict du tribunal avec en jeu son avenir politique

Proche d’Emmanuel Macron, l’avenir politique de François Bayrou est en jeu ce lundi. Le tribunal de Paris va se prononcer ce matin sur le sort du président du MoDem ainsi que sur celui de dix cadres et élus centristes dans l’affaire des assistants parlementaires européens.

Le triple candidat à la présidentielle, 72 ans, qui a comparu du 16 octobre au 21 novembre 2023, a précisé qu’il serait présent pour le prononcé de la décision à partir de 10 heures par le président de la 11e chambre correctionnelle. Estimant qu’il est coupable de faits portant « atteinte aux valeurs de probité et d’exemplarité qu’il promeut », le parquet a requis contre lui 30 mois d’emprisonnement avec sursis, 70.000 euros d’amende et trois ans d’inéligibilité avec sursis, pour complicité, par instigation, de détournement de fonds publics européens.

Bayrou fustige une « intoxication » judiciaire

Le Haut-commissaire au Plan est soupçonné d’avoir été le « décideur principal » d’un « système frauduleux » ayant consisté, entre 2005 et 2017, à utiliser des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour les organisations centristes en France. En cause : 11 contrats litigieux, pour un préjudice total de 293.000 euros selon le Parlement européen, partie civile. Des accusations que François Bayrou a toujours vivement contestées.

A la barre, il avait dénoncé une « intoxication » judiciaire, réfutant longuement l’existence d’un quelconque « système » au bénéfice de son parti. Parmi les autres prévenus figurent l’ex-garde des Sceaux Michel Mercier, 76 ans, cinq anciens eurodéputés dont Jean-Luc Bennahmias, 69 ans, trois cadres et un assistant parlementaire de l’époque. L’accusation a réclamé à leur encontre des peines allant de huit à 20 mois de prison avec sursis et des amendes entre 10.000 et 30.000 euros, assorties de peines d’inéligibilité, là aussi avec sursis. Les deux structures partisanes sont aussi poursuivies : des amendes de 300.000 euros dont 100.000 ferme et de 500.000 euros dont 200.000 ferme ont été demandées respectivement pour l’UDF et le MoDem.

Le jugement doit surtout intervenir alors que des nominations gouvernementales pourraient être annoncées ce « lundi ou mardi », selon un conseiller de l’exécutif, qui a cependant qualifié de « rumeurs » l’hypothèse, entre autres, que le chef du MoDem en fasse partie. Dans l’attente de cette décision aux lourds enjeux politiques pour lui, François Bayrou se fait néanmoins particulièrement discret. Et ce alors qu’il est en désaccord certain tant sur le choix de Gabriel Attal pour Matignon que de la composition trop « RPR » du gouvernement.