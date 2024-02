Non, on ne peut pas virer un salarié parce qu’il n’est « pas fun »

Depuis mardi, la « start-up nation » – ses aficionados des « team building » et autres « happiness managers » – traverse une crise existentielle. En cause : une décision de la cour d’appel de Paris qui a ordonné la réintégration d’un salarié licencié, parce qu’il n’était pas « fun ». Surtout, la juridiction lui a accordé une indemnité avoisinant les 500.000 euros : 496.298,79 euros précisément.

Une décision exceptionnelle et un montant astronomique qui ont fait le tour du monde. Du New York Post au quotidien italien Corriere della Sera, en passant par The Sun, tous les grands titres s’en sont fait l’écho. « On a même parlé de la décision en Inde et en Australie, sourit l’avocat du salarié, Me Olivier Bongrand. Je pense qu’au-delà du côté amusant de la décision, ça en dit beaucoup sur notre époque, cette sorte d’injonction au pot d’entreprise et tout ce qui l’accompagne. »

« Une alcoolisation excessive encouragée par les associés »

Il y a quelques mois, une autre décision avait autant fait parler que ricaner : la confirmation du licenciement d’un salarié pour des « pets malodorants ». Deux affaires légères en apparence qui ont, pourtant, soulevé de véritables débats juridiques.

Prenons d’abord l’histoire de Monsieur T. notre salarié jugé rasoir par ses boss. L’affaire démarre en 2015 lorsque ce consultant senior apprend qu’il est licencié pour « insuffisance professionnelle ». L’homme a pourtant été promu en 2014 au poste de directeur. Dans sa lettre, la direction lui reproche notamment un « désalignement culturel » vis-à-vis des valeurs « fun & pro » de l’entreprise. Il a, à plusieurs reprises, critiqué les pots de fin de semaine et les séminaires, estimant que les excès y étaient encouragés.

Monsieur T. décide alors de saisir les Prud’hommes mais perd. Une décision confirmée en appel en 2021. Certes, la cour reconnaît qu’elle ne peut reprocher à ce salarié de ne pas adhérer aux valeurs de l’entreprise qui se traduisent « par la nécessaire participation aux séminaires et aux pots de fin de semaine générant fréquemment une alcoolisation excessive encouragée par les associés » et par des pratiques incitant « à divers excès et dérapages ». « La cour a fait un premier pas, elle a reconnu que refuser ces valeurs relevait de la liberté d’opinion et d’expression, précise son avocat. En revanche, elle a estimé que les autres griefs avancés pour justifier l’insuffisance professionnelle étaient suffisants. » La direction lui reprochait notamment sa rigidité, un ton cassant, un manque d’écoute.

Une histoire de pets au bureau

A la même époque, ou presque, Monsieur A.B., directeur commercial dans une grande enseigne de bricolage, fait appel d’une décision des Prud’hommes validant son licenciement. Lui a été mis à la porte en septembre 2016 en raison de « son manque total de bienséance, de tenue en société et surtout d’hygiène ». Parmi les griefs : sa tendance à émettre des gaz particulièrement malodorants en présence de ses collègues. Des pets – il faut appeler un chat, un chat – dont il avait tendance à se vanter. « Il fallait que vous sortiez du bureau, du coup arme massive obligatoire », aurait-il ainsi lancé à l’un de ses subordonnés, rapporte, sa lettre de licenciement. Monsieur A.B, lui, évoque des flatulences involontaires, liées à des problèmes gastriques et un surpoids.

La question est délicate : impossible de licencier quelqu’un en raison de son état de santé. Surtout, il ne faudrait pas que l’arrêt de la cour puisse être interprété comme une interdiction absolue de péter au bureau, ce qui peut s’avérer dangereux pour la santé. Après un minutieux examen de son dossier, les juges de la cour d’appel de Paris ont validé le licenciement de cet homme, précisant ne pas avoir été convaincu que ses « flatulences étaient involontaires », notamment en raison des propos qui les accompagnaient et de la réitération. Un pet involontaire ne saurait donc être considéré comme un motif de faute.

Vous n’échapperez pas au team-building

Revenons à Monsieur T, le salarié pas « fun ». En novembre 2022, la Cour de cassation a finalement annulé son licenciement. La plus haute juridiction française a estimé qu’à partir du moment où le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale – ici, la liberté d’expression – cela l’invalide totalement. En clair : tous les autres arguments deviennent caducs. « La cour d’appel de renvoi n’a même pas examiné tout ce qui relevait de l’incapacité professionnelle », précise Me Olivier Bongrand. Et puisque la nullité de son licenciement est liée à la violation d’une liberté fondamentale – il ne s’agit donc pas seulement d’un licenciement abusif – la cour lui a accordé près de 500.000 euros d’indemnité et a accédé à sa demande de réintégration dans l’entreprise. « C’est mon client qui en a fait la demande, il a estimé que ce serait la meilleure réparation au préjudice qu’il a subi », poursuit son conseil.

Attention toutefois aux haters des pots et autres séminaires : ne voyez pas dans cet arrêt un blanc-seing pour y couper. Une entreprise peut exiger votre présence à des événements extérieurs organisés pour créer de la cohésion. En revanche, elle ne peut pas vous sanctionner si vous n’y participez par de gaîté de cœur ou si vous vous montrez critique. « Ce que dit cet arrêt, c’est que le salarié conserve son libre arbitre », précise Me Olivier Bongrand.