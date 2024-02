Ils ne ciblaient pas des lingots d’or mais des cartes Pokémon. Trois individus étaient jugés jeudi devant le tribunal correctionnel de Rennes pour un violent cambriolage commis le 16 juin à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine). Informés que la victime possédait une impressionnante collection de cartes, les agresseurs s’étaient introduits chez elle au petit matin avant de la rouer de coups.

Maintenu au sol et frappé au visage et au thorax, le propriétaire avait été contraint de dévoiler la planque où il cachait ses cartes Pokémon avec la plus grande valeur marchande. Les voleurs avaient fait une vraie razzia en emportant dans des sacs-poubelles près de 100.000 cartes, pour une valeur d’environ 100.000 euros. Pleins à craquer, certains sacs s’étaient déchirés, permettant d’identifier les délinquants grâce à leurs empreintes digitales.

La victime avait mis tout son argent dans sa collection

Après avoir caché ce précieux butin dans un garage, un des agresseurs avait demandé à son demi-frère de venir récupérer un sac et avait ensuite revendu une partie des cartes sur Internet pour la modique somme de 392 euros.

Le reste des cartes n’a par contre pas été retrouvé, au grand dam du collectionneur. « Tout ce que j’ai gagné dans ma vie, je l’ai mis là-dedans. Des passionnés avec des collections comme la mienne, ça se compte sur les doigts d’une main », a indiqué à la barre la victime, qui suit depuis les faits un suivi psychologique et psychiatrique. Ses agresseurs ont été condamnés à des peines de deux ans à huit mois de prison ferme.