«L’affaire a déjà été renvoyée trois fois donc on espère qu’elle sera cette fois jugée. » Cofondatrice de L214, Brigitte Gothière ne sera pas présente ce vendredi à Brest. Mais elle suivra de près l’audience qui doit se tenir dans la matinée devant le tribunal judiciaire. Sur le banc des accusés, un éleveur de porcs sera jugé en correctionnelle après une plainte déposée pour mauvais traitements et sévices graves envers des animaux.

L’affaire remonte à l’automne 2019. Dans une vidéo commentée par Yann Arthus-Bertrand, l’association de défense des animaux avait épinglé sa mégaporcherie, implantée sur la commune de Dirinon, « qui a l’autorisation d’élever 800 truies reproductrices et d’engraisser plus de 8.000 cochons à un instant t ».

Sur les images tournées dans cet élevage affilié à la coopérative Triskalia, qui fournit les marques Bigard et Socopa, L214 dénonçait « les conditions d’hygiène déplorables » avec des enclos crasseux, une accumulation de déjections et des cadavres jonchant le sol. « Certains sont en état avancé de putréfaction, laissés dans les couloirs et même dans les enclos des cochons, au milieu des animaux vivants », avait dénoncé l’association, pointant aussi du doigt les sérieuses blessures de nombreux cochons. « Ceux qui présentent des plaies ouvertes sont dévorés par leurs congénères au lieu d’être isolés comme l’exige la réglementation. »

Près de 9.000 infractions relevées sur l’élevage

Dans cet « enfer sur Terre » dépeint par Yann Arthus-Bertrand, l’association avait également mis en évidence l’utilisation de nombreux antibiotiques dans cet élevage, « dont certains classés d’importance critique par l’OMS », ainsi que la présence d’hormones de croissance comme la dexaméthasone, un produit dopant interdit pour les sportifs. Le lendemain de la plainte déposée par L214, la direction départementale de la protection des populations avait procédé à une visite inopinée au sein de l’élevage et relevé « un total de 8.934 infractions », précise l’association.

Malgré des mises en demeure, de nouveaux contrôles menés en 2020 et 2021 avaient révélé « la persistance de nombreuses infractions », obligeant le procureur à engager des poursuites. « Un tel mépris de la réglementation est inacceptable », dénonce Brigitte Gothière, qui espère « une condamnation efficace et dissuasive qui saura envoyer un signal fort à toute la profession ».