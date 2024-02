Le responsable d’un refuge animalier sera jugé pour mauvais traitements

Le dirigeant du refuge animalier l’Arche de Noël, à Béziers (Hérault), est renvoyé devant le tribunal correctionnel : l’homme, soupçonné de mauvais traitements à l’égard des animaux qu’il hébergeait, devra s’expliquer devant la justice le 27 mai, a indiqué le parquet.

Mardi, au terme des investigations menées par les policiers, le suspect a été, à nouveau, placé en garde à vue. Il a fermement contesté les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé sous contrôle judiciaire, en attendant son procès, et à l’interdiction d’exercer l’activité d’éleveur ou de responsable d’un refuge animalier.

Des chiens, des tortues, des serpents et des oiseaux

Le parquet reproche au suspect d’avoir exercé des ventes non déclarées de chiens, d’avoir abandonné des animaux ou de les avoir tenus en captivité « en ne leur prodiguant pas les soins et les conditions d’hébergement adéquats ». Il lui est également reproché d’avoir ouvert un établissement détenant des animaux non-domestiques sans autorisation.

Dans cette structure, visée par plusieurs plaintes, « ont été découverts 86 chiens (…), visiblement mal nourris ou mal soignés, détenus dans des espaces sales ou inadaptés à leur taille et à leur nombre, ainsi que neuf tortues de terre (…), huit tortues de Floride (…), deux serpents vivants (…) et un serpent mort, ainsi que de nombreux oiseaux », détaillait Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers, le 30 novembre dernier.

« Ils étaient infestés de puces, de vers »

« A force, malheureusement, on s’habitue aux catastrophes. Mais là, c’est… » Annie Bénézech, la directrice de la SPA de Montpellier, qui avait accueilli 42 chiens de ce refuge, n’avait pas les mots, le 4 décembre dernier, pour évoquer l’état dans lequel ils sont arrivés. « Ils étaient infestés de puces, de vers », avait-elle confié à 20 Minutes.

De son côté, le 20 novembre dernier, l’Arche de Noël a rappelé, sur sa page Facebook, que « toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas été jugée coupable par les instances compétentes. Les réseaux sociaux, la télévision, les blogs, les internautes et les montages vidéo ne sont pas les nouveaux tribunaux populaires ». Le gérant du refuge incriminé, âgé de 72 ans, « est souffrant depuis de nombreuses années, et en situation de handicap », avait indiqué la structure. Et il a « toujours répondu présent lorsque la police, la gendarmerie, et les pompiers ont fait appel à lui, depuis plus de quarante ans ».