Le parquet a requis de la prison avec sursis et de lourdes amendes mardi au procès du « trésor de Lava », fustigeant des « pilleurs » ayant détruit un ensemble inestimable d’objets de l’antiquité romaine qui « aurait pu faire la fierté » de la Corse. Contre Félix Biancamaria, 67 ans, interpellé en 2010 en possession d’un plat en or incurvé de 25 cm de diamètre qu’il rapportait de Bruxelles, le procureur a demandé deux ans de prison avec sursis et 150.000 euros d’amende, devant le tribunal correctionnel de Marseille.

Contre son ami et complice présumé, Jean-Michel Richaud, 68 ans, le magistrat a réclamé 10 mois d’emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d’amende. Le procureur a également précisé que les douanes réclamaient solidairement aux deux hommes une amende de 800.000 euros. Tous deux sont poursuivis pour « recel et détention d’un bien culturel maritime présentant le caractère de trésor national », en l’espèce ce plat en or, estimé jusqu’à plusieurs millions d’euros, et son « importation en contrebande ».

L’oursinade du siècle

C’est en pêchant des oursins en 1985 dans le golfe de Lava, à 17 kilomètres au nord d’Ajaccio, avec son frère Ange et un ami, que Félix Biancamaria avait découvert les premières pièces en or de ce trésor du IIIe siècle, aux effigies des empereurs romains Gallien, Claude II, Quintille et Aurélien. Il a déjà été condamné en 1995 dans cette affaire, avec son frère, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende, pour « détournement d’épave maritime ».

Regrettant cette rencontre « qui n’aurait jamais dû se produire entre l’Histoire et les pilleurs, » le procureur Michel Sastre a fustigé les prévenus pour avoir « détruit un pan entier du savoir » historique et « dilapidé des biens qui auraient pu faire la fierté de l’île ». Il a balayé l’argumentation de la défense, qui soutient que le trésor a en fait une origine terrestre, auquel cas celui qui le découvre a légalement droit à 50 % de sa valeur. Alors que s’il s’est abîmé en mer, depuis un navire, il appartient intégralement à l’Etat.

Le procureur a rappelé que Félix Biancamaria avait notamment signé un livre racontant la découverte sous-marine de ce plat, dénonçant un prévenu « qui tantôt dit blanc tantôt dit noir ». Et pour le magistrat, la notion d’épave maritime « est pleinement applicable au plat ». Après les plaidoiries de la défense, le jugement devrait être mis en délibéré.