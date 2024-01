Les saisons se suivent et se ressemblent à Marseille sur le front des assassinats sur fond de trafic de drogue. Si 2023 a été marquée par le conflit entre les gangs Yoda et DZ Mafia a causé une grande partie de la cinquantaine de meurtres commis à Marseille cette année-là, l’été 2021 avait aussi connu sa flambée de violence. Une flambée pour laquelle deux hommes ont été condamnés à huit ans de prison cette semaine. En 2021, la guerre opposant « les Blacks » de la cité des Lauriers à leurs voisins des Oliviers A a été à l’origine d’au moins sept assassinats durant l’été dans ces cités aux noms champêtres mais minées par pauvreté et violence.

Le 16 mai 2021, au pied d’un bâtiment de la cité des Hirondelles, cinq ou six jeunes discutent lorsque, à 2h30, deux hommes en noir, armés et cagoulés, les prennent pour cible au fusil d’assaut. Un adolescent de 15 ans est légèrement blessé par des éclats de verre, les autres détalent. Une fusillade comme Marseille en connaît à certaines périodes, jusqu’à deux à trois par semaine mais, a précisé la procureure Tamara Elbaz, « ces faits marquent le début du conflit » entre les Blacks et la bande des Oliviers A.

Des indices semés dans leurs fuites

Elamine Chihabddine, 25 ans, dit Elams, et Sadam Youssouf, 28 ans, condamnés lundi, avaient été interpellés quelques mois plus tard. Le soir de la fusillade, un équipage de la brigade anticriminalité (BAC), présent aux Hirondelles, avait pris en chasse le véhicule des auteurs des tirs jusqu’à la cité des Oliviers.

Tels des petits Poucet, les fuyards avaient semé de nombreux éléments sur lesquels vont être identifiés leurs ADN. Celui d’Elams sur le chargeur d’une Kalachnikov jetée dans un buisson, à l’intérieur d’un gant perdu sur le trajet de fuite et sur le clignotant du Kangoo. Les empreintes génétiques de Sadam Yousouf apparaissaient elles sur une bouteille de carburant destinée à mettre le feu au véhicule, ou encore sur un masque chirurgical portant aussi des résidus de tir. « Ils sont tous les deux des trafiquants des Oliviers A, à un haut positionnement », a estimé la procureure, citant d’autres dossiers dans lesquels les prévenus sont impliqués.

En février 2023, Elamine Chihabddine est ainsi mis en examen pour l’assassinat d’un membre présumé de l’équipe adverse des Lauriers, tué en août 2021 à Martigues (Bouches-du-Rhône). Il est aussi poursuivi pour association de malfaiteurs et pour des faits de trafic d’armes, en marge d’un double assassinat, en août 2021, visant le gérant de la Marine Bleue, un point de deal d’une autre cité dans la sphère d’influence des Blacks.

Autant de mises en cause qu’il conteste tout comme la fusillade aux Hirondelles : « Je suis innocent ». Les deux prévenus ont livré d’autres explications à la présence de leur ADN.

« Match retour »

Son coprévenu, Sadam Youssouf, condamné à quatre reprises pour trafic de drogue, avoue juste un petit rôle de guetteur. Il est mis en cause pour l’enlèvement, en 2019, de deux petites mains d’un réseau, « corrigées » dans les collines marseillaises, l’un de ces jeunes s’étant fait tirer une balle dans le pied. « C’est pas le travail des choufs de corriger ceux qui volent le réseau, c’est des plus haut gradés », se défend-il.

Illustration de sempiternels « matchs retour » entre gangs rivaux, deux des victimes des tirs des Hirondelles sont assises au second rang dans le box des détenus. Parties civiles mais en détention, l’un d’eux, membre des Lauriers, est mis en cause dans un enlèvement suivi de mort, commis le 21 août 2021. Un membre présumé des Oliviers A avait été jeté dans un coffre de véhicule qui allait être brûlé. La victime était vivante au moment de l’incendie.

Les rivalités se sont effacées pour faire front commun face aux juges. Les deux victimes de la fusillade des Hirondelles ont volé au secours des prévenus. « Pour moi, c’est pas eux », a déclaré le mineur qui avait été blessé et se trouve désormais en prison pour son rôle présumé pour une autre affaire non précisée.