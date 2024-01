A la cour d’assises spécialement composée, à Paris,

Elle parle à toute allure, mange presque ses mots. Est-ce par peur d’en oublier certains ou pour laisser ce témoignage derrière elle ? Par deux fois, le président de la cour d’assises spécialement composée, est même obligé de la retenir à la barre – il a encore quelques questions à lui poser – alors qu’elle était déjà en train de tourner les talons pour aller se rasseoir. « Ce n’est pas que le héros de la France, c’est aussi mon fils que j’ai perdu », entame Nicolle, la mère du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Cette femme à la chevelure brune retenue en chignon, un cardigan rose et noir sur le dos, ne restera pas plus de cinq minutes à la barre. Juste le temps d’évoquer ce fils « plein de vie et de projets. » « Je pleure mon fils mais je suis fière de lui », insiste-t-elle.

Ce 23 mars 2018, lorsque les proches du militaire ont entendu aux infos qu’un gendarme avait pris la place d’une otage du Super U de Trèbes, tous ont su. « Cela ne pouvait être qu’Arnaud, cela tombait sous le sens », avait alors confié aux enquêteurs sa femme, Marielle, qui n’a pas souhaité témoigner au procès. Sa mère aussi n’en a pas douté une seconde. « C’était évident qu’il se comporte de cette façon, je l’imagine très bien dire se dire "je vais l’avoir ce terroriste, je vais sauver la France". »

« Il n’a pas été lâche, il a combattu »

Pourquoi cette certitude ? Il y a évidemment le parcours d’Arnaud Beltrame. Le militaire est un spécialiste du contre-terrorisme. Quelques semaines avant l’attentat, il avait même organisé un exercice tragiquement prémonitoire : une prise d’otage dans un magasin. Mais ses proches évoquent avant tout son caractère comme clé de lecture. « Il a combattu jusqu’à la mort, il n’était pas lâche. Il ne s’est pas sacrifié, il était debout », insiste sa mère, droite comme un « i » à la barre. Dans sa voix, se mêle à la fierté, une forme de colère contre « cette cochonnerie de terrorisme », la « lâcheté », ou la perte « des valeurs fondamentales ».

Le courage d’Arnaud Beltrame, la bravoure de son acte, la cour le connaissait. Mais elle a eu l’occasion de le percevoir vendredi lorsque a été diffusé un enregistrement sonore d’une cinquantaine de minutes. Il est tiré de l’appel au 17 de Julie, la première otage du terroriste Radouane Lakdim. Alors qu’elle est retenue depuis près d’une quarantaine de minutes, on entend le lieutenant-colonel Beltrame s’adresser à l’assaillant à travers la porte. « La petite dame, elle y est pour rien, on fait un échange », propose-t-il à plusieurs reprises.

La négociation dure une dizaine de minutes. On sent le terroriste décontenancé. « A sa place ? Sérieux ? Venez je vous mets une balle », lâche-t-il. De la méfiance, Radouane Lakdim passe à l’incrédulité. « Vous êtes prêt à mourir ? Mourir pour la France ? » La voix du gendarme se fait de plus en plus claire à mesure qu’il se rapproche de la porte et de l’otage. Il ne laisse pas le choix au terroriste d’accepter cet échange, il l’impose. « J’ai une grenade, je la dégoupille », le prévient pourtant l’assaillant. Mais Arnaud Beltrame ne tremble pas et quelques instants plus tard entre dans la salle tandis que Julie s’éloigne.

« La justice, c’est une lourde responsabilité et un lourd fardeau »

De ces presque trois heures en tête à tête, on ne saura pratiquement rien. Seuls ses derniers instants ont été captés par le GIGN. Alors que Radouane Lakdim est au téléphone avec le négociateur, Arnaud Beltrame décide vraisemblablement d’intervenir. Il hurle « Attaque ! Assaut ! Assaut ! » Mais ses mots ne sont pas compris, ni par le négociateur ni par les colonnes postées devant la salle. L’ordre est donné d’intervenir huit longues minutes plus tard. Grièvement blessé à la gorge, Arnaud Beltrame décédera dans la nuit.

« Moi en tant que petit frère, ça me rassure qu’il se soit vraiment dressé contre le terrorisme islamisme », confie son frère cadet, Damien. De ce procès, il attendait avant tout des réponses. « Savoir qu’il était mort en combattant, qu’il n’avait pas baissé les bras », l’a rassuré.

Le jeune homme, tout comme sa mère, ne cache pas espérer une peine « exemplaire », « très dure ». « La justice, c’est une lourde responsabilité et un lourd fardeau », lui répond d’une voix douce le président. Dans le box et sur le banc des accusés, aucun ne comparaît pour « complicité ». Les sept mis en cause sont accusés d’avoir, à divers degrés, prêté une aide au terroriste.