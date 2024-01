Il se rendait sur son lieu de travail en scooter lorsqu’il a été fauché mortellement et abandonné dans un fossé. Un homme de 46 ans est décédé tragiquement vendredi vers 5 heures du matin au niveau de la commune de Carnac (Morbihan). Peu de temps après l’accident, le véhicule incriminé, qui avait pris la fuite, a été intercepté par les gendarmes avec deux jeunes d’une vingtaine d’années à son bord.

En garde à vue, le conducteur, qui était alcoolisé et non assuré, a « reconnu avoir eu une collision violente, ayant déclenché les airbags de sa voiture et notamment fissuré le pare-brise », souligne Stéphane Kellenberger, procureur de la République de Lorient. « Prétendant avoir pensé percuter un animal », il aurait ensuite poursuivi son chemin « sans vérifier l’état de son véhicule » malgré la violence du choc. « Absorbé par son téléphone », le passager n’aurait quant à lui rien vu de l’accident.

A l’issue de sa garde à vue, le jeune conducteur a été mis en examen pour « homicide involontaire par conducteur en état alcoolique, suivi de fuite. » Placé en détention provisoire, il sera jugé le 26 février. Son passager a quant à lui été remis en liberté.